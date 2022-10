Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Επαγρύπνηση και διαρκής ισχυροποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων

Τι επισημαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στην Ημερήδια Διαταγή του για την 28η Οκτωβρίου.



Την ανάγκη επαγρύπνησης και διαρκούς ισχυροποίησης του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό την εξασφάλιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, δεδομένου ότι η κατάσταση ασφαλείας είναι ευμετάβλητη και οι προκλήσεις κλιμακώνονται στο εγγύς και ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον μας, επισημαίνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, στην ημερήσια διαταγή του με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρεί, κυβέρνηση και υπουργείο Εθνικής Άμυνας έθεσαν ως στρατηγικό στόχο τη θωράκιση της πατρίδας μας που συντελείται μέσω :

της αναβάθμισης των οπλικών μας συστημάτων καθώς και συντήρηση των υφιστάμενων,

της ενίσχυση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και

της εμβάθυνσης των σχέσεων και επέκταση των συμμαχιών της Ελλάδας, μέσα από τους διαύλους της αμυντικής Διπλωματίας.

«Η χώρα μας θωρακίζεται αμυντικά και αποτρεπτικά. Υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, σεβόμενη τις Αρχές του Διεθνούς Δικαίου και αποτελεί παράγοντα ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας, σε μια περίοδο που έχουν διαμορφωθεί εύθραυστες ισορροπίες στο γεωπολιτικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου», διαβεβαιώνει.

Υλοποιείται, συνεπώς, προσθέτει περαιτέρω, «η διαχρονική δέσμευση των Ενόπλων Δυνάμεων, να αποτελούν το θεματοφύλακα της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της Χώρας. Μια δέσμευση, ιερή υποχρέωση, απέναντι στους προγόνους μας και στις μελλοντικές γενιές, που οι Ένοπλες Δυνάμεις εκπληρώνουν στο ακέραιο σε καθημερινή βάση».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος συνεχάρη τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για την προσπάθεια που καταβάλλουν στην προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και για τη συνδρομή τους στην κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, επαναλαμβάνει ότι «αποτελούν τον πολλαπλασιαστή ισχύος που καθιστά τις Ένοπλες Δυνάμεις ως τον πλέον αδιάρρηκτο πυλώνα εθνικής ισχύος της πατρίδας μας» και προτρέπει να συνεχίσουν να επιτελούν την αποστολή τους «με τον ίδιο ζήλο, με αφοσίωση και με πνεύμα νικητή, υπερασπιζόμενοι τα εθνικά μας συμφέροντα».

