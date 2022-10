Υγεία - Περιβάλλον

28η Οκτωβρίου: Δέηση για τους πεσόντες υγειονομικούς (εικόνες)

Παρουσία της Υφυπουργού Υγείας, Ζωής Ράπτη, αναπέμφθηκε δέηση και κατατέθηκαν στεφάνια, στην μνήμη των υγειονομικών που έχασαν την ζωή τους στο Έπος του ’40.

Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών τελέστηκε για πρώτη φορά επιμνημόσυνη δέηση και κατατέθηκαν στεφάνια στο Ηρώο Πεσόντων Υγειονομικών, ου βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της Ιατρικής Σχολής, στου Γουδή.

Το μνημείο αναδείχτηκε πρόσφατα, μετά από την ριζική αναμόρφωση του προαύλιου χώρου, στου Γουδή.

Στεφάνια κατέθεσαν η Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας, Ζωή Ράπτη, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής και Καθηγητής Καρδιολογίας, Γεράσιμος Σιάσος και εκπρόσωποι των φοιτητών.

Την επιμνημόσυνη δέηση έψαλε ο π. Ισίδωρος Κολοβός, εφημέριος του παραπλήσιου Ι.Ν. Αγίου Θωμά.

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γεράσιμος Σιάσος, ανέγνωσε τα ονόματα των πεσόντων που αναγράφονται στη στήλη. Καταλήγοντας, στον σύντομο χαιρετισμό του σημείωσε ότι «Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τους φοιτητές της και το επιστημονικό της προσωπικό, «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι», υπόσχεται να κρατά άσβεστη τη μνήμη τους και να φανεί αντάξια της θυσίας τους, όποτε η Πατρίδα το απαιτήσει».

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, τα μέλη του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης, μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και το διοικητικό προσωπικό της Σχολής.

Τα ονόματα των πεσόντων είναι:

Γενικός Αρχίατρος: Γ. Μαρκάκης

Αρχίατρος Καθηγητής Ξεν. Κοντιάδης

Επίατροι: Κ. Πετρόπουλος, Ν. Σπινέλης, Γ. Μαραγκός

Υπίατροι: Γ. Βασιλόπουλος, Σ. Δρίτσας, Γ. Παπαδογιάννης, Θ. Τσιμπλούλης

Υποφαρμακοποιός: Π. Τσακίρης

Ανθυπίατροι: Μ. Βλάσης, Σ. Γκαραγκούνης, Κ. Διορίδης, Ι. Δήμου, Γ. Ζούβας, Μ. Καθαρούλης, Ν. Κολοτούρος, Ι. Κωνσταντόπαις, Ν. Μακαρώνης, Ε. Μανιάτης, Κ. Μοίρας, Π. Μπουράκης, Μ. Μπριλάκη, Λ. Παπανικολάου, Ι. Παπαδόπουλος, Χ. Παπαχρήστου, Θ. Πετρόπουλος, Δ. Πετρόπουλος, Κ. Συμπέθερος, Κ. Τριανταφυλλίδης .

