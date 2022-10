28η Οκτωβρίου - Κυρά Ρηνιώ: Οι ευχές και το μήνυμά της για την Εθνική Επέτειο (βίντεο)

Πολιτική

Η έπαρση της σημαίας στο Καστελλόριζο και το "δεν φοβάμαι τους Τούρκους" από την κυρά Ρηνώ.

Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνιας για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

Αν και σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική με την στρατιωτική παρέλαση όπου θα δώσουν το «παρών» τα μαχητικά Rafale και τα τεθωρακισμένα Marder, ωστόσο υπάρχουν γωνιές της Ελλάδας όπου οι εορτασμοί έχουν ακόμα μεγαλύτερο «βάρος», όπως για παράδειγμα το Καστελόριζο ή η Κίναρος.

Στα δύο νησιά «ταξίδεψε» ανήμερα της εθνικής εορτής η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" με τους φαντάρους στο ακριτικό Καστελόριζο να σκορπούν ρίγη συγκίνησης κατά την έπαρση της σημαίας.

«Χαμογελούμε, είμαστε συγκινημένοι και νιώθουμε ευγνωμοσύνη σε όσους κάνουν εξαιρετική δουλειά προστατεύοντας το νησί μακριά από τα σπίτια τους» είπε χαρακτηριστικά ο αντίδημαρχος Καστελορίζου, Στράτος Αμύγδαλος.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1, συνάντησε και την κυρία Ρηνιώ, την μοναδική κάτοικος της Κινάρου, ενός νησιού το οποίο έχει μπει στο στόχαστρο της Τουρκίας με υπερπτήσεις μαχητικών αεροσκαφών ή UAV.

Όπως αποκάλυψε, στον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου φέτος στο νησί σήκωσε δύο ελληνικές σημαίες.

Ερωτηθείσα για το αν φοβάται κάθε φορά που πραγματοποιούνται υπερπτήσεις απάντησε «δεν τους φοβάμαι, κανείς να μην τους φοβάται, θάρρος».

