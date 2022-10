Πολιτική

Συνάντηση Μηταράκη με τον πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός παρουσίασε στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης την μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη για μια συντονισμένη ανθρωπιστική δράση με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Csaba Korosi, πραγματοποίησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.

Ο Υπουργός παρουσίασε στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης την μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη για μια συντονισμένη ανθρωπιστική δράση με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης.

Επιπλέον, επεσήμανε για ακόμη μία φορά την επιτακτική ανάγκη καταπολέμησης και πάταξης των κυκλωμάτων λαθροδιακινητών.

Τέλος, αναφερόμενος στην τουρκική προκλητικότητα και στο πρόσφατο περιστατικό των 92 μεταναστών, ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι “Η Τουρκία, πρέπει να προστατέψει τα δικά της σύνορα και να παρέχει όπου απαιτείται διεθνή προστασία. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ειδικά πρέπει να αποφεύγει περιστατικά, όπως το πρόσφατο με τους 92 μετανάστες, που βρέθηκαν γυμνοί από την Frontex και τις Ελληνικές Αρχές, διωγμένοι από τις Αρχές της γείτονος”.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη:

“Είχα τη χαρά σήμερα να συναντήσω, εδώ, στο κτήριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, Πρέσβη κ. Csaba Korosi. Συζητήσαμε προκλήσεις των ημερών, ειδικά την κατάσταση στην Ουκρανία και την κλιματική κρίση. Παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταναστευτικές ροές, για τις οποίες απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες: για την αντιμετώπιση αιτίων της μετανάστευσης, για την συντονισμένη ανθρωπιστική δράση.

Παράλληλα όμως πρέπει να καταπολεμηθούν κυκλώματα λαθροδιακινητών, καθώς και προσπάθειες εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου.

Η Ελλάδα, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, διασώζει καθημερινά ανθρώπους στη ξηρά και στη θάλασσα. Φιλοξενεί αιτούντες άσυλο σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Προστατεύει ασυνόδευτους ανήλικους. Λειτουργεί προγράμματα ένταξης, εφαρμόζοντας μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα κάνει το καθήκον της. Δεν δέχεται όμως προσπάθειες εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, όπως είδαμε στην πρόσφατη γενική συνέλευση από τον Τούρκο Πρόεδρο.

Η Τουρκία, πρέπει να προστατέψει τα δικά της σύνορα και να παρέχει όπου απαιτείται διεθνή προστασία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ειδικά πρέπει να αποφεύγει περιστατικά, όπως το πρόσφατο με τους 92 μετανάστες, που βρέθηκαν γυμνοί από την Frontex και τις Ελληνικές Αρχές, διωγμένοι από τις Αρχές της γείτονος. Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, τις υποχρεώσεις των Κρατών, το Διεθνές Δίκαιο.

Ένα ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με διεθνή συνεργασία, προστατεύοντας τα σύνορα μας, και καταπολεμώντας παράλληλα τα κυκλώματα διακινητών.”

Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου: Το ΟΧΙ των Ελλήνων

Κρήτη: Τράγος τραυμάτισε σοβαρά παιδί

Πυροβολισμοί με τραυματίες στη Θεσσαλονίκη