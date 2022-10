Life

“Παγιδευμένοι”: νέα επεισόδια με καταιγιστικές εξελίξεις (εικόνες)

Συγκλονιστικά είναι τα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, που έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

Δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές εξελίξεις, μεγάλες ανατροπές.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 18

Η ομολογία του Άγγελου έχει πέσει σαν βόμβα και έχει συγκλονίσει τους πάντες! Η παραδοχή του Νίκου στη Χρύσα για την παράνομη σχέση του με τη Δώρα θα κλονίσει, για άλλη μία φορά, την οικογένεια της Άννας.

Η κατάθεση του Άγγελου και η επιβεβαίωση από την Υβόννη έχει στρέψει τον Αλέκο εναντίον τους κι από συνήγορος θα βρεθεί με την πλευρά του κατήγορου. Μαζί με τον Σταύρο, θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για να αποδείξουν την ενοχή του Άγγελου. Την ίδια στιγμή, η Άννα, ο Δημήτρης κι ο Ανδρέας ψάχνουν κι εκείνοι να βρουν στοιχεία. Θα τα καταφέρουν;

Ο Σπύρος συνεχίζει το σχέδιό του για να καλύψει τον Θοδωρή. Μία αναπάντεχη εξαφάνιση, όμως, θα φέρει νέα εμπόδια στις προσπάθειές του και θα τον κάνει να συνειδητοποιήσει ότι και κάποιος άλλος γνωρίζει αυτό που έκανε ο Θοδωρής. Ποιος μπορεί να είναι αυτός;

Τρίτη 1η Νοεμβρίου - Επεισόδιο 19

Η Άννα κι ο Δημήτρης, μέσα στη δίνη των ερευνών, έρχονται πιο κοντά. Θα παραδεχτούν τα συναισθήματα που τρέφουν ο ένας για τον άλλον;

Ο Αλέκος χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να πάρει με το μέρος του την Υβόννη. Οι άκαρπες έρευνες όλων οδηγούν στην αποφυλάκιση του Άγγελου.

Ο χρόνος πιέζει. Ένα νέο στοιχείο, όμως, που ανακαλύπτουν ο Δημήτρης και η Άννα μπορεί να αποδείξει την ενοχή του. Θα καταφέρουν να το βρουν και να το καταθέσουν εγκαίρως;





H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

#Pagidevmenoi

