Αισθητική φλεβολογία: αντιμετώπιση ευρυαγγειών και κιρσών

Γράφει ο Νικόλαος Παρασκευάς, Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Β’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Η φλεβική ανεπάρκεια είναι μία εξαιρετικά συχνή πάθηση. Σχεδόν το 50% των γυναικών και το 25% των ανδρών πάσχουν από κάποιο βαθμό φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων.

Πολλοί από τους ασθενείς αυτούς, κυρίως οι γυναίκες, αναζητούν λύση στο πρόβλημά τους γιατί τους ενοχλεί αισθητικά:

διογκωμένες φλέβες στα πόδια (κιρσοί)

ευρυαγγείες, διεσταλμένα μπλε ή κόκκινα μικρά αγγεία του δέρματος (συνήθως στα κάτω άκρα αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος και το πρόσωπο)

αντιαισθητικές φλέβες στο στήθος

αντιαισθητικές φλέβες γύρω από τα μάτια (περιοφθαλμικές φλέβες)

Η επίμονη αναζήτηση καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος σε συνδυασμό με τις νέες τεχνικές και τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια γέννησαν την αισθητική φλεβολογία. Αισθητική φλεβολογία είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της φλεβολογίας, όπου γίνεται συνδυασμός των φλεβικών λειτουργικών και κοσμητικών θεραπειών.

Σκοπός της αισθητικής φλεβολογίας είναι:

Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση του ασθενή

Η λύση του λειτουργικού προβλήματος όταν υπάρχει, ανώδυνα και χωρίς τομές

Η σημαντική βελτίωση του αισθητικού προβλήματος

Οι διάφορες διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι που συνδυάζονται είναι:

εξειδικευμένο triplex φλεβών κάτω άκρων : εξέταση επιλογής για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση και για να κατευθυνθεί η θεραπεία. Συνδυάζει τον υπέρηχο που επιτρέπει τη μορφολογική μελέτη και το doppler που πραγματοποιεί την αιμοδυναμική μελέτη του φλεβικού δικτύου.

: εξέταση επιλογής για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση και για να κατευθυνθεί η θεραπεία. Συνδυάζει τον υπέρηχο που επιτρέπει τη μορφολογική μελέτη και το doppler που πραγματοποιεί την αιμοδυναμική μελέτη του φλεβικού δικτύου. χαρτογράφηση με triplex και διαφανοσκόπηση ( transillumination ): είναι απαραίτητη σε περίπτωση επέμβασης. Γίνεται λεπτομερής απεικόνιση με δερμογράφο όλων των παθολογικών φλεβών ώστε να αποφευχθούν τυχόν υποτροπές.

είναι απαραίτητη σε περίπτωση επέμβασης. Γίνεται λεπτομερής απεικόνιση με δερμογράφο όλων των παθολογικών φλεβών ώστε να αποφευχθούν τυχόν υποτροπές. Ενδοφλεβικό Laser , θεραπευτική κόλλα, ραδιοσυχνότητα ( RF ): εφαρμόζονται σε περίπτωση ανεπάρκειας της μείζονος ή της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας. Οι θεραπείες αυτές είναι ελάχιστα επεμβατικές, γίνονται με τοπική αναισθησία και δε χρειάζεται νοσηλεία μεγαλύτερη από μερικές ώρες.

εφαρμόζονται σε περίπτωση ανεπάρκειας της μείζονος ή της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας. Οι θεραπείες αυτές είναι ελάχιστα επεμβατικές, γίνονται με τοπική αναισθησία και δε χρειάζεται νοσηλεία μεγαλύτερη από μερικές ώρες. Μικροφλεβεκτομές με διήθηση ( tumescence , ASVAL ): Θεραπεία με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς εξαλείφει τους κιρσούς χωρίς να φαίνονται τομές ή σημάδια. Πραγματοποιείται με ειδική τοπική αναισθησία (tumescent aenesthesia). Δεν γίνονται τομές αλλά πολύ μικρές τρυπούλες με βελόνα από τις οποίες αφαιρούνται οι κιρσοί.

Θεραπεία με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς εξαλείφει τους κιρσούς χωρίς να φαίνονται τομές ή σημάδια. Πραγματοποιείται με ειδική τοπική αναισθησία (tumescent aenesthesia). Δεν γίνονται τομές αλλά πολύ μικρές τρυπούλες με βελόνα από τις οποίες αφαιρούνται οι κιρσοί. Μικροσκληροθεραπεία, laser, θεραπεία με αφρό: Η μικροσκληροθεραπεία συνιστάται για ευρυαγγείες, αραχνοειδή συμπλέγματα και μικρούς κιρσούς και γίνεται στο ιατρείο χωρίς αναισθησία. Πραγματοποιείται µε την έγχυση ειδικού σκληρυντικού υγρού σε συνδυασμό με μία σύγχρονη τεχνική, τη διαφανοσκόπηση (transillumination). Η θεραπεία με το εξελιγμένο σύστημα Laser Nd: YAG, 1064 nm σε συνδυασμό με την μικροσκληροθεραπεία αποτελούν ακίνδυνο και πολύ αποτελεσματικό τρόπο θεραπείας για τις ευρυαγγείες στα πόδια. Για το πρόσωπο η θεραπεία με laser έχει εξαιρετικά αποτελέσματα με άμεση εξάλειψη των ευρυαγγειών.





















