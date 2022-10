Life

28η Οκτωβρίου: Μαζική έξοδος για το τριήμερο - Τι “ψηφίζουν” οι εκδρομείς

Όπου φύγει - φύγει οι Αθηναίοι για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Ποιοι προορισμοί θα χτυπήσουν "κόκκινο".

Όπου φύγει - φύγει από το κλεινό άστυ για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, με ουρές να καταγράφονται από το πρωί στα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών.

Στην Ελευσίνα, τα οχήματα που κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου σχηματίζουν ουρές μπροστά από τα διόδια ενώ στο ύψος των Μεγάρων τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες λόγω της αυξημένης κίνησης.

Μέχρι σήμερα το πρωί, περισσότερα από 53.486 οχήματα πέρασαν τα διόδια της Ελευσίνας ενώ παρόμοια είναι η εικόνα και στα διόδια των Αφιδνών από όπου 45.519 οδηγοί εγκατέλειψαν το κλεινόν άστυ.

Συνολικά, ο αριθμός των εξοδούχων του τριημέρου από τις δύο, εθνικές οδούς υπολογίζεται στα 99.100 οχήματα.

Η Τροχαία έχει ανακοινώσει έκτακτα μέτρα για την έξοδο των εκδρομέων απαγορεύοντας την κίνηση των μεγάλων φορτηγών, άνω των 3,5 τόνων, στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών.

Οι προορισμοί που χτυπήσουν "κόκκινο"

Κόκκινο θα χτυπήσουν οι αφίξεις Ελλήνων επισκεπτών στα τουριστικά θέρετρα της χώρας το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, όπου η πρόσβαση διεξάγεται αποκλειστικά με το αυτοκίνητο.

Με εκκίνηση την Αθήνα, η παλέτα των προορισμών, μπορεί να περιλαμβάνει θάλασσα και βουνό και φυσικά δράσεις που συνδέονται με το νερό και την ύπαιθρο. Η Πελοπόννησος, όπως άλλωστε αναμένεται θα πρωταγωνιστήσει το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου και ήδη τα μηνύματα είναι πολύ θετικά, ενώ εξαιρετικά ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα από την Βόρεια Εύβοια, λόγω του North Evia pass.

Ορεινή Κορινθία: Πρωταγωνιστεί λόγω της εγγύτητας με την Αθήνα

Πρώτος σταθμός η ορεινή Κορινθία και τα Τρίκαλα, όπου ήδη οι επαγγελματίες του κλάδου αναμένουν έντονη τουριστική κίνηση. Πρόκειται για έναν μαγευτικό τόπο, στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο, όπου η εναλλαγή των παραστάσεων, από θάλασσα σε βουνό κλέβει την παράσταση. Από την Αθήνα σε λιγότερο από δυο ώρες ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει τοπία "απρόσιτης ομορφιάς" και γαλήνης. Από τη Στυμφαλία έως την κοιλάδα του Φενεού και τη λίμνη Δόξα, μοναδικά τοπία ξεδιπλώνονται στον επισκέπτη, ώστε μια επίσκεψη να μην αρκεί. Η διαμονή δε στα Τρίκαλα Κορινθίας προσφέρει προτάσεις για κάθε βαλάντιο. Σε αυτό άλλωστε ποντάρουν και οι επιχειρηματίες της περιοχής προκειμένου να προσελκύσουν το ελληνικό κοινό το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Κυριακή στην Ορεινή Κορινθία έπεσε η αυλαία του 1ου Φεστιβάλ Γαστρονομίας Peloponnese Food Stories, Ιστορίες Γεύσεων, Ανθρώπων, Πολιτισμού, μια δράση που στόχο έχει να καθιερώσει τους προορισμούς της Πελοποννήσου σε 12μηνους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές οικονομίες.

Αρχαία Ολυμπία: Πόλος έλξης για βιωματικές εμπειρίες

Στο μεταξύ, η Αρχαία Ολυμπία παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω τόσο της ιστορικής της αξίας όσο και των πολλαπλών δυνατοτήτων που προσφέρει σε βιωματικό επίπεδο σε κάθε επισκέπτη. Τηρουμένων των αναλογιών η τουριστική περίοδος εξελίχθηκε ομαλά, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Γεωργιόπουλος, Δήμαρχος της Αρχαίας Ολυμπίας. Σε κάθε περίπτωση ο αρχαιολογικός χώρος της περιοχής και πάλι θα είναι πόλος έλξης για τους επισκέπτες του προορισμού.

Ελαφόνησος: Σταθερή αξία στις μικρές αποδράσεις

Το δικό της οδικό κοινό έχει και η Ελαφόνησος (η ακτοπλοϊκή διαδρομή από την Πούντα της Νεάπολης διαρκεί μόλις 8 λεπτά) και παραδοσιακά τα τριήμερα οι κρατήσεις χτυπάνε κόκκινο. Μάλιστα όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος του νησιού Έφη Λιάρου, η Ελαφόνησος συνεχίζει με πολύ καλή πληρότητα και τον Οκτώβριο, καθώς ακόμα και τώρα πολλοί ευρωπαίοι παραμένουν στο νησί μαζί με τις οικογένειες τους. Και το τριήμερο θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους Έλληνες, ακόμα και για μονοήμερες αποδράσεις. Στο μεταξύ όπως τονίζει η κυρία Λιάρου, ο στόχος της δημοτικής αρχής είναι να επιμηκύνει την τουριστική σαιζόν πέραν του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου, που ουσιαστικά η τουριστική κίνηση πιάνει το ζενίθ. Στο πλαίσιο αυτό ξεχωρίζει η παρουσίαση της Ελαφονήσου, ως γαμήλιου τουρισμού στην αγορά της Αγγλίας, σε ειδική εκδήλωση που θα λάβει χώρα εκεί, σε συνεργασία με το γραφείο του ΕΟΤ στο Λονδίνο.

Βόρεια Εύβοια: Ώθηση από το North Evia pass

Στη Βόρεια Εύβοια το καλοκαίρι συνεχίζεται, σε ό,τι αφορά το τουριστικό ρεύμα καθώς το κουπόνι North Evia pass έδωσε μεγάλη ώθηση στον εισερχόμενο τουρισμό, εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Θοδωρής Ρουμελιώτης πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λουτρών Αιδηψού. Σε ό,τι αφορά το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου η πληρότητα φτάνει το 90% και καλό είναι όσοι επιλέξουν την Βόρεια Εύβοια για διακοπές να έχουν φροντίσει για τη διαμονή τους.

