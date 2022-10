Υγεία - Περιβάλλον

Ρομποτική Νεφρεκτομή

Γράφει ο Δρ Εμμανουήλ Παναγιώτου, Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Β΄ Ουρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Οι ουρολόγοι ανέκαθεν οδηγούσαν την κούρσα στην υιοθέτηση πρωτοποριακής χειρουργικής τεχνολογίας, με την εκτεταμένη χρησιμοποίηση της διουρηθρικής χειρουργικής, τη χρήση εύκαμπτων ενδοσκοπίων και lasers και την έγκαιρη ένταξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στη χειρουργική τους φαρέτρα. Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή της ρομποτικής τεχνολογίας στις ουρολογικές επεμβάσεις.

Οι εφαρμογές της ρομποτικής χειρουργικής στο ουροποιογεννητικό σύστημα είναι πολλές, τόσο σε νεοπλασματικές παθήσεις όπως καρκίνος του προστάτη (ριζική προστατεκτομή), της ουροδόχου κύστεως (ριζική κυστεκτομή), του νεφρού (ριζική ή μερική νεφρεκτομή), της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρος (νεφροουρητηρεκτομή), όσο και σε μη νεοπλασματικές–καλοήθεις παθήσεις οργάνων όπως του νεφρού (στένωση συμβολής, πυελοπλαστική–αφαίρεση ουρόλιθου, λιθοτομή, ρικνός ή μη λειτουργικός νεφρός–απλή νεφρεκτομή), στενώματος ουρητήρος (μετεμφύτευση ουρητήρος–παλινδρόμηση), κιρσοκήλη, καλοήθης υπερτροφία προστάτη, γυναικεία ακράτεια ούρων (κολποανάρτηση) ή πρόπτωση πυελικών οργάνων (ιεροκολποπηξία).

Ρομποτική νεφρεκτομή ΡΝ – Νεφροουρητηρεκτομή ΡΝΟ

Η συμβατική λαπαροσκοπική χειρουργική έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια στις καλοήθεις και κακοήθεις χειρουργικές παθήσεις του νεφρού. Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής νεφρεκτομής σε σχέση με τη λαπαροσκοπική είναι η μείωση του χρόνου της επέμβασης, η μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα στην απολίνωση των αγγείων της πύλης και η καλύτερη εργονομία. Σε εξειδικευμένα κέντρα στο εξωτερικό η ρομποτική νεφρεκτομή έχει βρει μεγάλη εφαρμογή στην απλή νεφρεκτομή ζώντα δότη για μεταμόσχευση νεφρού.

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής νεφρεκτομής σε σχέση με την Ανοικτή Νεφρεκτομή (ΑΝ) είναι:

μικρότερη απώλεια αίματος διεγχειρητικά

μικρότερο τραύμα

λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος

μικρότερος χρόνος νοσηλείας

ταχύτερη ανάρρωση

Η ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή (ΡΝΟ) αποτελεί ασφαλή μέθοδο με όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνικής ελάχιστης επεμβατικότητας, και είναι η μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση του ουροθηλιακού καρκινώματος της αποχετευτικής μοίρας του ανώτερου ουροποιητικού. Η ρομποτική υποβοήθηση δίνει πλεονέκτημα στη διαχείριση (εκτομή) του cuff της κύστεως πλησίον της κυστεουρητηρικής συμβολής, λόγω της ευκολότερης παρασκευής ιστών και τοποθέτησης ραφών.

Ρομποτική μερική νεφρεκτομή ΡΜΝ

Η Ανοικτή Μερική Νεφρεκτομή (ΑΜΝ) αποτελούσε την επέμβαση εκλογής για τους μικρούς όγκους του νεφρού. Η Λαπαροσκοπική Μερική Νεφρεκτομή τεχνικά είναι από τις δυσκολότερες επεμβάσεις. Η ρομποτική μερική νεφρεκτομή (ΡΜΝ) λόγω της καλύτερης εργονομίας, 3D εικόνας και υψηλής τεχνολογίας εργαλείων έρχεται να γεφυρώσει αυτό το χάσμα με ασφάλεια. Τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με την ΑΜΝ είναι αυτά της τεχνικής ελάχιστης επεμβατικότητας (μικρότερη απώλεια αίματος διεγχειρητικά, μικρότερο τραύμα, λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, μικρότερος χρόνος νοσηλείας, ταχύτερη ανάρρωση).

Η Β’ Ουρολογική Κλινική του ΥΓΕΙΑ με μεγάλη εμπειρία στις ρομποτικές επεμβάσεις έχει πραγματοποιήσει σημαντικά μεγάλο αριθμό ρομποτικά υποβοηθούμενων μερικών νεφρεκτομών, δηλαδή καταφέρνοντας με επιτυχία την αφαίρεση μόνο του όγκου και παράλληλα διατηρώντας το υγιές νεφρικό παρέγχυμα, υιοθετώντας πρωτοπόρες τεχνικές όπως τη διεγχειρητική χρήση λαπαροσκοπικού (real time) υπερηχογραφήματος, την τεχνική χωρίς διακοπή της αιματικής κυκλοφορίας του νεφρού (zero ischemia time), την παρέμβαση σε μονήρη νεφρό και τη χρήση χαρτογράφησης φθορισμού.













