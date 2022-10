Συνταγές

Τρουφάτο μυρμηγκάτο από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Τα μυστικά για το πιο νόστιμο τρουφάτο μυρμηγκάτο μοιράστηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Ένα εύκολο και πεντανόστιμο γλυκό που φέρνει μνήμες..

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε τα μυστικά της για να απογειωθεί η γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας.

Υλικά



Για το κέικ

250 γρ. βούτυρο

250 γρ. ζάχαρη

6 αυγά

2 βανίλιες

220 γρ. γάλα

20 γρ. μπέικιν πάουντερ

400 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

200 γρ. τρούφα

Για το σιρόπι

500 γρ. νερό

500 γρ. ζάχαρη

Για την κρέμα σοκολάτας

50 γρ. κακάο

100 γρ. άχνη ζάχαρη

20 γρ. κορν φλάουρ

1 βανίλια

200 γρ. γάλα

100 γρ. νερό

50 γρ. βούτυρο

Για επικάλυψη

Τρούφα σοκολάτας





