Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σελήνη στο Σκορπιό και οι προβλέψεις για το τριήμερο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Πριν μερικές μέρες έιχαμε τη νέα Σελήνη στο Σκορπιό, που σημαίνει ένταση στα ερωτικά ενώ παράλληλα είχαμε και έκλειψη" είπε η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, "βελτιώνονται οι σχέσεις σε όλα τα επίπεδα αυτές τις μέρες".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου: Το ΟΧΙ των Ελλήνων

Κρήτη: Τράγος τραυμάτισε σοβαρά παιδί

Πυροβολισμοί με τραυματίες στη Θεσσαλονίκη