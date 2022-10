Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: Με λαμπρότητα η μαθητική παρέλαση (εικόνες)

Πλήθος κόσμου στην μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας. Της έναρξης της παρέλασης προηγήθηκαν κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αυήνας, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε προκειμένου να την παρακολουθήσει από κοντά.

Στην παρέλαση συμμετείχαν και τα 235 σχολεία της Α' Αθηνών (134 δημοτικά, 50 γυμνάσια και 51 λύκεια, γενικής και ειδικής παιδείας), με τον σημαιοφόρο τους και πέντε παραστάτες το καθε ένα, η ομάδα των Special Olympics, καθώς επίσης και οι πρόσκοποι.

Αυτό που προκάλεσε αίσθηση στην μαθητική παρέλαση ήταν η συμμετοχή πολλών προσφυγοπουλων και παιδιών μεταναστών τα οποία με περηφάνεια παρήλασαν και εκείνα, κάποια από αυτά μάλιστα ως αριστούχοι μαθητές κράτησαν και την σημαία, και με την παρουσία των συγκεκριμένων παιδιών ενισχύθηκε το σημερινό μήνυμα της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Της έναρξης της παρέλασης προηγήθηκαν κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από την πολιτική, στρατιωτική και πολιτειακή ηγεσία του τόπου .Νωρίτερα το πρωί, οι εορτασμοί στην Αθήνα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ξεκίνησαν με τους κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό, 21 στον αριθμό, στις 6:46 το πρωί, όπως ορίζει το πρωτόκολλο.

Την παρέλαση παρακολούθησαν και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας, μεταξύ των οποίων η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας προοδευτικά δίνονται στην κυκλοφορία.

