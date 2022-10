Πολιτική

28η Οκτωβρίου: Τα μηνύματα πολιτικών αρχηγών και κομμάτων για την εθνική επέτειο

Τα δικά τους μηνύματα έστειλαν οι πολιτικοι αρχηγοί και τα κόμματα για τη σημερινή, 82η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Είμαστε περήφανοι για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας που υπερασπίζονται την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας

"Το «ΟΧΙ» στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στη φασιστική εισβολή και η ηρωική αντίσταση του λαού μας αποτελούν μια από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας, την οποία με σεβασμό τιμήσαμε στη σημερινή παρέλαση.

Το πνεύμα της εθνικής ενότητας που σφυρηλατήθηκε στο αλβανικό έπος είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους μας.

Είμαστε περήφανοι για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, που με υψηλό αίσθημα ευθύνης υπερασπίζονται την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας", ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χρέος μας να παραδώσουμε μια πατρίδα πιο ισχυρή

«Το δικό μας χρέος είναι να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μία πατρίδα πιο ισχυρή, μία πατρίδα πιο ασφαλή, μία πατρίδα πιο ευημερούσα, μία πατρίδα πιο δίκαιη» υπογράμμισε από τα Ιωάννινα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις.

Μετά το τέλος της παρέλασης, ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Η πατρίδα μας ηλιόλουστη υποδέχεται σήμερα την εθνική μας εορτή. Η καρδία του Ελληνισμού κτυπά πάντα λίγο πιο δυνατά εδώ πέρα, στα Γιάννενα, στο Καλπάκι, στην Ήπειρο, γιατί εδώ πριν από 82 χρόνια αμυνθήκαμε απέναντι σε μια απρόκλητη επίθεση και η γενιά αυτή, γενιά του '40, έκανε το χρέος της απέναντι στην πατρίδα και απέναντι στην Ιστορία.

Το δικό μας χρέος είναι να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά, σε αυτά τα παιδιά που παρέλασαν κρατώντας ψηλά την ελληνική σημαία με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με υπερηφάνεια μία πατρίδα πιο ισχυρή, μία πατρίδα πιο ασφαλή, μία πατρίδα πιο ευημερούσα, μία πατρίδα πιο δίκαιη. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι αυτό θα το πετύχουμε. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους».

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης παρέστη στην επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Μπιζανομάχων.

Αλέξης Τσίπρας: Είμαστε υπερήφανοι που ανήκουμε σε αυτόν τον λαό

Μικρός λαός και πολεμά δίχως σπαθιά και βόλια

για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι»



Γιάννης Ρίτσος.



Αυτός ο μικρός λαός αντιστάθηκε και νίκησε τη φασιστική βία του Μουσολίνι. Αντιστάθηκε στην εγκληματική ωμότητα του χιτλερικού ναζισμού. Όρθωσε πεινασμένος και ξυπόλητος το ανάστημά του στη βία του φασισμού και του ναζισμού, στο έπος της εθνικής αντίστασης.

Και αμέσως μετά με το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ, όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις. Είμαστε περήφανοι που ανήκουμε σ' αυτό το λαό.

Παιδιά και εγγόνια των απλών ανθρώπων που δεν δίστασαν να δώσουν και τη ζωή τους για να είναι η πατρίδα μας ελεύθερη. Και συνεχίζουμε σήμερα σε άλλες συνθήκες αυτόν τον αγώνα. Σε μια εποχή πολέμου, ρευστότητας και απειλών. Στηρίζουμε την ειρήνη, αλλά είμαστε ενωμένοι απέναντι στις τουρκικές απειλές και δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Παλεύουμε για μια πατρίδα ελεύθερη, ασφαλή, ισχυρή με τη δύναμη των αξιών και των ανθρώπων της. Μια Ελλάδα που δίνει στην ελευθερία το νόημά της εξασφαλίζοντας για όλους τους πολίτες της, χωρίς διακρίσεις, ίσες ευκαιρίες στη δουλειά, τη μόρφωση, τα υλικά και πνευματικά αγαθά της ανάπτυξης.



Μια Ελλάδα που οι πολίτες της θα αισθάνονται και θα είναι ασφαλείς απέναντι σε εξωτερικές απειλές.Ένα κράτος που θα προστατεύει τους πολλούς και δεν θα μεροληπτεί υπέρ των λίγων.Μια δημοκρατία ανοιχτή στην πρόοδο και κλειστή σε καθεστωτικές πρακτικές και κατασταλτικές λογικές. Μια κοινωνία αλληλεγγύης και αντίστασης απέναντι στους νοσταλγούς του ναζισμού, την κακοποίηση του κράτους δικαίου, την υπονόμευση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, τον αυταρχισμό όσων συμπεριφέρονται σαν ιδιοκτήτες της χώρας. Μια πατρίδα της Ευρώπης και του κόσμου. Η Ιστορία έδειξε ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη. Είναι μισή χωρίς δημοκρατία και δικαιοσύνη παντού. Απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, αντίσταση, ενότητα και αγώνα. Μ' αυτό τον αγώνα, γι' αυτά τα ιδανικά, τιμάμε σήμερα την 28η Οκτωβρίου.



Δεν ξεχνάμε εκείνους που πολέμησαν κι έδωσαν τη ζωή τους.

Και κυρίως δε ξεχνάμε ΓΙΑΤΙ πολέμησαν.



Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες!

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κίνδυνος του ναζισμού, όπως έχει αποδειχθεί από την πολύ πρόσφατη ελληνική Ιστορία, πάντα ελλοχεύει

"Ογδόντα δύο χρόνια συμπληρώνονται από τότε που ο ελληνικός λαός αντιτάχθηκε απέναντι στους φασίστες εισβολείς.

Φέτος συμπληρώνονται 82 χρόνια από τότε που με αυτοθυσία χιλιάδες Έλληνες ξεκίνησαν την αντίσταση απέναντι σε μια φασιστική εισβολή που για κάποιες ελίτ θεωρήθηκε από την αρχή χαμένη υπόθεση. Ήταν μια στιγμή αληθινού ηρωισμού που αυθόρμητα υποστηρίχθηκε από το μεγάλο σύνολο των πλατιών λαϊκών δυνάμεων. Στα βουνά της Αλβανίας και, αργότερα στις πόλεις, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, οι λαϊκές δυνάμεις δεν συμβιβάστηκαν ποτέ με την κατοχή και την απόπειρα επιβολής του ναζισμού.

Ο ελληνικός λαός διαψεύδοντας τις προβλέψεις έβαλε φρένο στα σχέδια των φασιστικών και ναζιστικών δυνάμεων του Άξονα, συμβάλλοντας με την ουσιαστική συνδρομή του στην ήττα τους. Αποτέλεσε ένα παράδειγμα ευθύνης και ενθάρρυνσης κάθε δημοκρατικής δύναμης στη χειμαζόμενη τότε διεθνή κοινότητα.



Το παράδειγμα αυτό, όμως, δεν ήταν ούτε εύκολο, ούτε αναίμακτο. Πληρώθηκε σκληρά με εκτελέσεις, βασανιστήρια, ξεριζωμούς. Πήρε το προσωνύμιο Έπος του ’40, όχι μόνο για την αποτελεσματικότητά του, αλλά και για τις θυσίες με τις οποίες ταυτίστηκε.

Παρά τις οχτώ δεκαετίες που έχουν περάσει από τότε, η μνήμη του ’40 και της Εθνικής Αντίστασης παραμένει ζωντανή. Μας είναι απαραίτητη δύο φορές ακριβώς επειδή ο κίνδυνος του ναζισμού, όπως έχει αποδειχθεί από την πολύ πρόσφατη ελληνική Ιστορία, πάντα ελλοχεύει. Και αυτή είναι η μεγάλη ιστορική πρόκληση που ενώνει όλους τους λαούς που υπέφεραν και συνεχίζουν να υποφέρουν από τον φασισμό και κάθε μορφή αυταρχισμού που αμφισβητεί την ελευθερία των λαών και οδηγεί σε πολεμικές συρράξεις".

Ανδρουλάκης: Η θυσία των Ελλήνων στο έπος του ΄40 θα αποτελεί διαχρονικά μια πυξίδα ευθύνης και εθνικής αξιοπρέπειας για όλους μας

"Το έπος του ΄40 είναι ένα διαχρονικό σύμβολο θυσίας για την πατρίδα.

Τη σημερινή εποχή των γεωπολιτικών αναταραχών και της μεγάλης αβεβαιότητας οφείλουμε να εργαστούμε για την ενίσχυση της θέσης της χώρας με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με αίσθημα ενότητας να διαφυλάξουμε τα εθνικά μας συμφέροντα απέναντι σε κάθε είδους αναθεωρητισμό και ιδιαίτερα της προκλητικής τουρκικής ηγεσίας.

Κάθε διάλογος πρέπει να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και όχι στο δίκαιο του ισχυρού.

Γι’ αυτό όταν κάποιοι αμφισβητούν τις διεθνείς συνθήκες υπονομεύοντας τη σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, δεν χωρούν ίσες αποστάσεις από εταίρους ή την ηγεσία του ΝΑΤΟ. Ούτε βέβαια νέες συμφωνίες για εξοπλιστικά προγράμματα.

Η θυσία των Ελλήνων στο έπος του ΄40 θα αποτελεί διαχρονικά μια πυξίδα ευθύνης και εθνικής αξιοπρέπειας για όλους μας.

Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες"

Δημήτρης Κουτσούμπας: Ο λαός Να διεκδικήσει μια ζωή με αξιοπρέπεια λέγοντας ΟΧΙ στην ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια.

Σήμερα, όπως και την δεκαετία του ‘40, ο λαός μας μπορεί να βάλει τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις. Να πει: ΟΧΙ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη σφαγή των λαών, να πει ΟΧΙ στην εμπλοκή της Ελλάδας σ’ αυτόν, ΟΧΙ στον φασισμό και τον ρατσισμό, ΟΧΙ στα παζάρια για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Να διεκδικήσει μια ζωή με αξιοπρέπεια λέγοντας ΟΧΙ στην ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια.

Μήνυμα για την Επέτειο του "ΟΧΙ" έστειλε και το ΚΚΕ με ανακοίνωση που εξέδωσε

"Η εισβολή των στρατευμάτων της φασιστικής Ιταλίας τα ξημερώματα της 28ης Οκτώβρη 1940 αποτέλεσε το εναρκτήριο γεγονός-ορόσημο μιας περιόδου που θα οδηγούσε στο δράμα της τριπλής φασιστικής κατοχής (ιταλικής, γερμανικής, βουλγαρικής), αλλά και στην αφύπνιση και ηρωική μαζική δράση των εργατικών-λαϊκών δυνάμεων, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ και του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, από την οποία μπορούν να αντληθούν χρήσιμα ιστορικά διδάγματα.

Η ιταλική αρχικά και στη συνέχεια η γερμανική επίθεση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν προέκταση και μοιραία κατάληξη της κλιμάκωσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στα χρόνια του Μεσοπολέμου, όταν η ανισομετρία στην καπιταλιστική ανάπτυξη και η καπιταλιστική οικονομική κρίση επιτάχυναν την αναδιάταξη των ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων και τη δημιουργία νέων συμμαχιών, οι οποίες αμφισβητούσαν την ιμπεριαλιστική ειρήνη που ακολούθησε τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως και ο Πρώτος, ήταν ιμπεριαλιστικός. Κοινός στόχος και των δύο αντιμαχόμενων ιμπεριαλιστικών μπλοκ, τόσο του Άξονα (Γερμανίας- Ιταλίας-Ιαπωνίας), όσο και των ΗΠΑ-Μ. Βρετανίας-Γαλλίας και των συμμάχων τους ήταν η προσπάθεια να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των πρώτων υλών, των αγορών και των σφαιρών επιρροής. Ταυτόχρονα κοινή τους επιδίωξη -παρότι αυτό συσκοτιζόταν για ένα μεγάλο διάστημα, στο πλαίσιο της «αντιχιτλερικής» συνεργασίας- ήταν η συντριβή της Σοβιετικής Ένωσης, του πρώτου εργατικού-σοσιαλιστικού κράτους στην ιστορία, που ενέπνεε τους λαούς σε όλες τις χώρες.

Έτσι και αλλιώς, σε αυτές τις συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών και έντασης της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, ο φασισμός-ναζισμός, το γνήσιο τέκνο του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος επιστρατεύτηκε προκειμένου να χτυπηθεί το εργατικό-λαϊκό και κομμουνιστικό κίνημα. Η άνοδος του φασισμού και του ναζισμού στην Ιταλία και τη Γερμανία, αντίστοιχα, στηρίχθηκε στους μονοπωλιακούς ομίλους και στήριξε την καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία και την ένταση της ταξικής εκμετάλλευσης, παρ’ ότι το φασιστικό και το ναζιστικό κόμμα προπαγάνδιζαν τη στήριξη των μεσαίων στρωμάτων. Φασιστικές οργανώσεις και άλλες παρακρατικές συμμορίες χρησιμοποιήθηκαν και στα λεγόμενα δημοκρατικά καπιταλιστικά κράτη ως μέσο καταστολής του εργατικού-λαϊκού κινήματος, τη στιγμή που τα ίδια επιδοκίμαζαν τα αντικομμουνιστικά μέτρα των φασιστικών καθεστώτων και έστρωναν με όλα τα μέσα (μη καταγγελία της ιταλικής επίθεσης στην Αιθιοπία, ανοχή της στήριξης της Ιταλίας και της Γερμανίας στις δυνάμεις του πραξικοπηματία Φράνκο στην Ισπανία, συμφωνία του Μονάχου κλπ.) το δρόμο για μια επίθεση του φασιστικού Άξονα εναντίον της ΕΣΣΔ.

Τις συνέπειες των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των καπιταλιστικών αδιεξόδων τις πλήρωσαν πρωταρχικά οι εργατικές-λαϊκές δυνάμεις, τόσο πριν από τον πόλεμο, οπότε τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και ανέχειας αποτέλεσαν το άλλο πρόσωπο των γενικευμένων διώξεων σε βάρος του εργατικού-λαϊκού και κομμουνιστικού κινήματος, όσο και στη διάρκεια της πολεμικής αναμέτρησης, όταν εκατομμύρια εργάτες πείνασαν, βασανίστηκαν σακατεύτηκαν ή και σκοτώθηκαν στο βωμό των καπιταλιστικών συμφερόντων.

Στη χώρα μας, έπειτα από την επιβολή της τριπλής φασιστικής κατοχής, οι εργατικές-λαϊκές δυνάμεις ήρθαν αντιμέτωπες με την πείνα και τις μαζικές εκτελέσεις. Την ίδια περίοδο, το μεγαλύτερο τμήμα των Ελλήνων καπιταλιστών και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι ακολούθησαν το βασιλιά και το βρετανικό στρατό στο Κάιρο και το Λονδίνο, αφού φρόντισαν να παραδώσουν τους κρατούμενους κομμουνιστές στις αρχές Κατοχής. Ένα άλλο μέρος τους επέλεξε να μείνει και να συνεργαστεί με τις αρχές Κατοχής, ενώ ένα τρίτο τμήμα παρέμεινε στο εσωτερικό της χώρας, συνεχίζοντας τις πάντα επωφελείς οικονομικές δοσοληψίες του και αναμένοντας που θα γείρει η πλάστιγγα του πολέμου.

Μέσα σε αυτές τις ζοφερές συνθήκες αποδείχτηκε ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, βαδίζοντας στο δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής. Οι λίγες δεκάδες ελεύθεροι κομμουνιστές, μαζί με όσους απέδρασαν από τις φυλακές και τις εξορίες, ανέλαβαν από τις πρώτες ημέρες το τιτάνιο έργο της ανασυγκρότησης του ΚΚΕ και της συγκρότησης του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ (που φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την ίδρυσή του) και των άλλων ΕΑΜικών οργανώσεων. Η μαζική ένταξη των εργατικών-λαϊκών δυνάμεων σε αυτές τις οργανώσεις και η οργανωμένη δράση τους ήταν αυτή που επέτρεψε την κλιμάκωση ενός αγώνα που ξεκίνησε από τη μάχη ενάντια στην πείνα και την προστασία της σοδειάς, για να καταλήξει στην απελευθέρωση του μεγαλύτερου μέρους της χώρας από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, σμπαραλιάζοντας τα κηρύγματα μοιρολατρίας περί των ανίκητων στρατιών του τρίτου Ράιχ".

Γιάνης Βαρουφάκης:Η 28η Οκτωβρίου είναι μία μεγάλη μέρα για τον Ελληνισμό, για την Ευρώπη, για τους δημοκράτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

"Η 28η Οκτωβρίου είναι μία μεγάλη μέρα για τον Ελληνισμό, για την Ευρώπη, για τους δημοκράτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκείνη την ημέρα, την 28η Οκτωβρίου του 1940, ένας μικρός λαός όρθωσε το ανάστημά του χωρίς να υπολογίζει κόστος, χωρίς να έχει εξασφαλισμένη την στρατιωτική νίκη, ρισκάροντας τα πάντα, χωρίς καμία απολύτως εγγύηση, να πει ένα τεράστιο ΟΧΙ στον κατακτητή, ένα τεράστιο ΟΧΙ στον φασισμό. Η 28η Οκτωβρίου είναι μία μέρα που το ΜέΡΑ25 τιμά για τους δημοκρατικούς αγώνες, για την αντίσταση, για τους ανθρώπους που εδώ στο Ναύπλιο παραδόθηκαν από τους Έλληνες φασίστες στους Γερμανούς φασίστες, για τους ανθρώπους που παλεύουν όλες αυτές τα δεκαετίες να μην ξαναριζώσει ο φασισμός ποτέ πια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου. Ζήτω το ΟΧΙ του ελληνικού λαού".

