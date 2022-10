Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σανγκάη: "Ντεμπούτο" για τα εισπνεόμενα εμβόλια

Το εμβόλιο εισπνέεται από το στόμα, μέσω ενός δοχείου που μοιάζει με ποτήρι για καφέ και έχει ένα μικρό στόμιο.

Η εμπορική πρωτεύουσα της Κίνας, η Σαγκάη, εισήγαγε αυτήν την εβδομάδα ένα νέου τύπου εμβόλιο για την Covid-19, το οποίο δεν χορηγείται με ένεση αλλά είναι εισπνεόμενο, κάτι που πιστεύεται ότι συμβαίνει για πρώτη φορά στον κόσμο.

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν τον Σεπτέμβριο τη χρήση του εμβολίου της φαρμακευτικής εταιρείας CanSino Biologics για τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων. Το εμβόλιο εισπνέεται από το στόμα, μέσω ενός δοχείου που μοιάζει με ποτήρι για καφέ και έχει ένα μικρό στόμιο.

«Η πρώτη γραμμή άμυνας του σώματός μας είναι η βλεννογόνος μεμβράνη του αναπνευστικού συστήματός μας και θέλουμε να διεγείρεται απευθείας για να βελτιώνεται η ανοσία. Το εισπνεόμενο εμβόλιο κάνει ακριβώς αυτό», εξήγησε ο Δρ Ζάο Χούι, ο αρχίατρος του νοσοκομείου Πουντόνγκ της Σαγκάης. Το νοσοκομείο χορηγεί το νέο εμβόλιο, καθώς και τα παλαιότερα ενέσιμα.

Σχολιάζοντας τη χρήση αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογίας ο Έρβιν Λοχ, ο αρχίατρος του St Vincents Health Australia, είπε ότι η έλευση των εισπνεόμενων εμβολίων είναι σημαντική, όχι μόνο επειδή έχουν τη δυνατότητα να προστατεύουν από τη μόλυνση αλλά και επειδή θα μπορούσαν να μειώσουν τους δισταγμούς κάποιων απέναντι στον εμβολιασμό. «Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιστέκονται στη χορήγηση εμβολίων επειδή φοβούνται τις βελόνες. Μπορεί να μην το λένε, αλλά αυτό έχουν στο μυαλό τους», είπε.

Στη Σαγκάη, που δεν ανακοίνωσε κανένα νέο εγχώριο, συμπτωματικό κρούσμα της Covid-19 στις 27 Οκτωβρίου και μόνο 11 τοπικά, ασυμπτωματικά κρούσματα, εξακολουθούν να επιβάλλονται στοχευμένα λοκντάουν σε πολυκατοικίες και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, 23 από τα 26 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης έχουν εμβολιαστεί πλήρως για την Covid-19 και περισσότερα από 12 εκατομμύρια έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. Η Κίνα βασίζεται σε δικά της εμβόλια και δεν έχει εισάγει, ούτε παρουσιάσει ακόμη μια δική της εκδοχή εμβολίων με την τεχνολογία mRNA.

Ο Λοχ εξέφρασε την ελπίδα ότι τα αποτελέσματα από το «πείραμα» της Σαγκάης θα ενθαρρύνουν και άλλες χώρες να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. «Πιστεύω ότι τα εισπνεόμενα εμβόλια για τις ασθένειες του αναπνευστικού, όπως η Covid-19, είναι το μέλλον», είπε.

