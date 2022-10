Πολιτική

28η Οκτωβρίου: το μήνυμα του πιλότου της ομάδας “Ζευς” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρίγη συγκίνησης, προκάλεσε το μήνυμα του πιλότου της ομάδας "Ζευς" που έσκισε τους αιθέρες της Θεσσαλονίκης, στην στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, με τον πιλότο της ομάδας "Ζευς" να συγκινεί με το μήνυμά του.

Ο επισμηναγός Χριστόδουλος Γιακουμής, μαγνήτισε για άλλη μία φορά τα βλέμματα όσων βρίσκονται στην παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Ο ιπτάμενος της ομάδας Ζευς με το μαχητικό F-16 απογειώθηκε από την 110 πτέρυγα μάχης στη Λάρισα και έφτασε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποίησε δύσκολους ελιγμούς και χαμηλές διελεύσεις με το F-16, ένα από τα καμάρια της πολεμικής μας αεροπορίας.

Με στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη, έστειλε μήνυμα ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας, απευθυνόμενος στους Θεσσαλονικείς. “Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες” ήταν ο στίχος του ποιήματος που χρησιμοποίησε, δηλώνοντας ότι οι Έλληνες ιπτάμενοι είναι έτοιμοι να πράξουν όσα έπραξαν και οι πρόγονοί μας για την ελευθερία του Έθνους. Τιμή σε εκείνους που φυλλάτουν θερμοπύλες. Χρόνια πολλά στον Ελληνισμό απανταχού της Γης- Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη” ανέφερε καταχειροκροτούμενος.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, έστειλε το δικό της μήνυμα, προς όλους τους ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας: “Η πατρίδα σας ευγνωμονεί, χρόνια πολλά και καλές απογειώσεις”.





Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου - Κυρά Ρηνιώ: Οι ευχές και το μήνυμά της για την Εθνική Επέτειο (βίντεο)

Πυροβολισμοί με τραυματίες στη Θεσσαλονίκη

Ρόδος - καταγγελία: καθηγητής ασελγούσε σε παιδί... μέσα στο σπίτι του