Τουρκία: Η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ να γίνει παράδειγμα για την Κύπρο

Χαιρέτισε τη συμφωνία των δύο χωρών της Μέσης Ανατολής για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων τους.

Η συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ για την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους στην ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ επαναφέροντας την πρόταση της τουρκικής πλευράς για της ίδρυσης κοινής επιτροπής για τη συνδιαχείριση των υδρογονανθράκων.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι χαιρετίζει «τη συμφωνία οριοθέτησης της θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπογράφηκε σήμερα (χθες 27 Οκτωβρίου) ως αποτέλεσμα έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ».

«Ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία θα συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «η συμφωνία προβλέπει επίσης ένα μοντέλο κοινής λειτουργίας και κατανομή εσόδων, μέσω τρίτου μέρους, για ορισμένες περιοχές αδειών υδρογονανθράκων στην υφαλοκρηπίδα των δύο μερών. Αυτό το μοντέλο, που έχει παρόμοια παραδείγματα στον κόσμο, μπορεί να δημιουργήσει ένα θετικό προηγούμενο για την περιοχή και ιδιαίτερα για τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους».

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ «στην πραγματικότητα, η ΄ΤΔΒΚ’ πρότεινε στην Ελληνοκυπριακή πλευρά τον περασμένο Ιούλιο, μια συνεργασία βασισμένη στην αντίληψη της κοινής διαχείρισης με τον καθορισμό δίκαιων ποσοστών κατανομής εσόδων, χωρίς να υπονομεύονται τα υφιστάμενα δικαιώματα των διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών και την ίδρυση μεικτής επιτροπής για το σκοπό αυτό».

Προστίθεται ότι «η Τουρκία, προτείνοντας τη διοργάνωση μιας περιεκτικής διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο το 2020, συνεχίζει να υποστηρίζει τις προτάσεις συνεργασίας για τους υδρογονάνθρακες που υπέβαλε η ‘ΤΔΒΚ το 2011, το 2012, το 2019 και το 2022».

