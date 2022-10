Κόσμος

Νάνσυ Πελόζι: Επίθεση μέσα στο σπίτι της δέχθηκε ο άνδρας της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ένας άνδρας που εισέβαλλε στο σπίτι της Νάνσυ Πελόζι και επιτέθηκε στον σύζυγό της.

Ο Πολ Πελόζι, ο σύζυγος της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, δέχτηκε «βίαιη επίθεση» όταν ένας άνδρας διέρρηξε το σπίτι του ζεύγους στην Καλιφόρνια, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Ο δράστης τέθηκε υπό κράτηση και το κίνητρο της επίθεσης ερευνάται» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της Πελόζι.

Η Πολ Πελόζι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου λαμβάνει «άριστη ιατρική φροντίδα» και αναμένεται ότι θα αναρρώσει πλήρως. Η πρόεδρος της Βουλής δεν βρισκόταν στο Σαν Φρανσίσκο όταν συνέβη το περιστατικό.

Ο Πολ Πελόζι, 82 ετών, καταδικάστηκε τον Μάιο σε φυλάκιση 5 ημερών επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο και του ανήκει επίσης μια εταιρεία χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου - Κυρά Ρηνιώ: Οι ευχές και το μήνυμά της για την Εθνική Επέτειο (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ρόδος - καταγγελία: καθηγητής ασελγούσε σε παιδί... μέσα στο σπίτι του