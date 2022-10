Κοινωνία

Καλλιθέα: Τον σκότωσε με μπουνιά

Τραγικό τέλος είχε καβγάς μεταξύ δύο ανδρών στην Καλλιθέα. Πώς έγινε το αιματηρό περιστατικό.

Τραγική κατάληξη είχε ο διαπληκτισμός που είχαν δύο άντρες σήμερα το πρωί στην Πλατεία Νερού στη Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ένας 76χρονος λογομάχησε με έναν 48χρονο για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, με αποτέλεσμα να διαπληκτιστούν και ο 48χρονος να ρίξει μπουνιά στον 76χρονο.

Στην συνέχεια ο δράστης έφυγε από το σημείο, ενώ ο 76χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Μετά από αναζήτηση των Αρχών ο 48χρονος εντοπίστηκε, λίγη ώρα αργότερα, και συνελήφθη.

