Βρετανία: ισόβια για τη γυναίκα που σκότωσε την φίλη της για να την κληρονομήσει

Η γυναίκα, "έκοβε βόλτες" έχοντας το άψυχο σώμα της νεκρής της φίλης μέσα σε βαλίτσα.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε σήμερα μια Αυστραλή για την άγρια δολοφονία μιας φίλης της, με την ετυμηγορία του δικαστηρίου να μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση, γεγονός εξαιρετικά σπάνιο για τη βρετανική δικαιοσύνη.

Η Τζέμα Μίτσελ, 38 ετών, κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία, τον Ιούνιο του 2021, της 67χρονης Ντέμπορα Τσονγκ. Δύο εβδομάδες μετά τον φόνο η Μίτσελ οδήγησε μια απόσταση 320 χιλιομέτρων από το Λονδίνο στη νοτιοδυτική Αγγλία και πέταξε στο δάσος το αποκεφαλισμένο πτώμα.

Το δικαστήριο την καταδίκασε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη με δικαίωμα αναστολής της ποινής μετά την παρέλευση 34 ετών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Μίτσελ ανέπτυξε φιλική σχέση με την Τσονγκ αφού έγινε μέλος της ίδιας ενορίας με εκείνην. Την σκότωσε επειδή αρνήθηκε να της δώσει 200.000 λίρες για να ανακαινίσει το ερειπωμένο σπίτι της. Στη συνέχεια έγραψε μια πλαστή διαθήκη για να κληρονομήσει την περιουσία της Τσονγκ, ύψους περίπου 700.000 λιρών.

Όταν η Τσονγκ εξαφανίστηκε, η Μίτσελ δήλωνε αρχικά ότι πήγε να επισκεφθεί την οικογένειά της «κάπου κοντά στη θάλασσα». Στην πραγματικότητα, την είχε αποκεφαλίσει και έκρυψε το πτώμα στον κήπο της.

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Μαρκς σημείωσε ότι η Τζέμα Μίτσελ δεν εξέφρασε καμία τύψη για αυτό το «βαθύτατα σοκαριστικό» έγκλημα. Έμεινε εντελώς ανέκφραστη κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ενώ η οικογένεια του θύματος παρακολουθούσε μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Μαλαισία.

Είναι μόλις η δεύτερη φορά που επιτρέπεται η απευθείας μετάδοση μιας δίκης σε ποινικό δικαστήριο τα Βρετανίας.

