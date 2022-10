Κόσμος

Φινλανδία – Σουηδία θέλουν ταυτόχρονη ένταξη στο ΝΑΤΟ

Το εμπόδιο της Τουρκίας προσπαθούν να ξεπεράσουν οι δύο χώρες, ώστε να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ ταυτόχρονα.

Η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν δεσμευτεί να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ ταυτόχρονα, επανέλαβαν σήμερα οι πρωθυπουργοί των δύο σκανδιναβικών χωρών που φιλοδοξούν να γίνουν μέλη της Συμμαχίας.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον είπε ότι η χώρα του δεσμεύεται πλήρως να ικανοποιήσει τους όρους της τριμερούς συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη Μαδρίτη ώστε να η Τουρκία να άρει τις αντιρρήσεις της για την ένταξη των δύο χωρών.

«Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί – και το κάνουμε», είπε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με τη Φινλανδή ομόλογό του Σάνα Μάριν στο Ελσίνκι.

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτό που πρέπει να κάνει η Σουηδία και θα αναφέρουμε λεπτομερώς τι έχουμε επιτύχει», πρόσθεσε.

Η Σάνα Μάριν από την πλευρά της σημείωσε ότι «είναι πολύ σημαντικό για εμάς η Φινλανδία και η Σουηδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ χέρι με χέρι», υπενθυμίζοντας ότι συζήτησε πρόσφατα τις ανησυχίες της Τουρκίας με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Πράγα. Ο Τούρκος πρόεδρος της είπε ότι «δεν υπάρχουν πολλά θέματα σε ό,τι αφορά τη Φινλανδία (αλλά) κάποια ζητήματα γύρω από τη Σουηδία».

