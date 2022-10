Πολιτική

Σάμος: επιχείρηση διάσωσης μεταναστών (βίντεο)

Επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε από το Λιμενικό Σώμα, μετά από κλήση έκτακτης ανάγκης που έλαβε από μετανάστες που βρίσκονταν σε λέμβο.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια ν. Σάμου, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ειδικότερα, το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενημερώθηκε από τον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης “112”, για εντοπισμό σκάφους, με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων, στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή.

Άμεσα μετέβησαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX καθώς και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού. Το περιπολικό σκάφος εντόπισε αρχικά, πνευστή λέμβο με πέντε επιβαίνοντες, τους οποίους και περισυνέλεξε καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με δήλωσή τους, στη λέμβο επέβαιναν τρία ακόμη άτομα τα οποία έπεσαν στη θάλασσα.

Στη συνέχεια, το ιταλικό σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και περισυνέλεξε δύο ακόμη ανθρώπους από τη θαλάσσια περιοχή ''Τσαμπού Βουρλιωτών'' ενώ, ένας άνδρας ακόμη, εντοπίστηκε κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και στην ξηρά από το προαναφερόμενο περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις βόρειες ακτές και συγκεκριμένα έμπροσθεν της παραλίας ''Τσαμπού Βουρλιωτών''.

Οι συνολικά οκτώ αλλοδαποί (όλοι άνδρες) , μεταφέρθηκαν στο λιμένα Βαθέος Σάμου και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ σύμφωνα με δήλωσή τους δεν υπήρχαν άλλοι επιβαίνοντες στη λέμβο.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου.

