Κόσμος

Ρωσία: ολοκληρώθηκε η μερική επιστράτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "ευχαριστώ" του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν για τους επιστρατευμένους και τις οικογένειές τους.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού ανακοίνωσε σήμερα ότι η «μερική επιστράτευση» που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο έχει ολοκληρωθεί.

Στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ο Σοϊγκού είπε ότι 82.000 επίστρατοι έχουν ήδη σταλεί στην εμπόλεμη ζώνη και 41.000 από αυτούς εντάχθηκαν ήδη σε στρατιωτικές μονάδες ενώ άλλοι 218.000 βρίσκονται σε κέντρα εκπαίδευσης.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τους επιστρατευμένους και τις οικογένειές τους και χαιρέτισε τον «πατριωτισμό» τους.

Περίπου 700.000 άτομα εγκατέλειψαν τη Ρωσία από την αρχή της επιστράτευσης, ανέφερε λίγες ημέρες πριν η ιστοσελίδα της ρωσικής έκδοσης του περιοδικού Forbes, επικαλούμενη πηγές στη διοίκηση της ρωσικής προεδρίας.

Σχεδόν μέσα σε δύο εβδομάδες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η μερική επιστράτευση, τη Ρωσία εγκατέλειψαν περίπου 700 χιλιάδες άτομα, εκ των οποίων 200 χιλιάδες πήγαν στη Καζακστάν, γράφει το Forbes, επισημαίνοντας ότι είναι άγνωστο πόσοι από εκείνους που έφυγαν είναι τουρίστες και πότε σχεδιάζουν να επιστρέψουν.

Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου - Μαθράκι: παρέλαση για τελευταία φορά έκανε ο μοναδικός μαθητής του νησιού (βίντεο)

Ρόδος - καταγγελία: καθηγητής ασελγούσε σε παιδί... μέσα στο σπίτι του

Καλλιθέα: Τον σκότωσε με μπουνιά