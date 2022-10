Κόσμος

Ερντογάν - Αγία Σοφία: Το άνοιγμα ως τζαμί είναι μεγάλη πρόκληση στην παγκόσμια κηδεμονία

Για το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας, ως τζαμί, αλλά και τα σχέδια των... ιμπεριαλιστών μίλησε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Την Αγία Σοφία θυμήθηκε πάλι ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι η μετατροπή της σε τζαμί ήταν ένα όνειρο γενεών όπως αρμόζει στον πορθητή Μωμάμεθ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ακόμη, ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας είναι μια μεγάλη πρόκληση ενάντια στην παγκόσμια κηδεμονία, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

"Τα πιόνια που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτούς τους βρώμικους υπολογισμούς δεν έλειψαν ποτέ. Υπηρχαν χθες υπαρχουν και σημερα, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος Ακόμη και το γεγονός ότι ανοίξαμε ξανά την Αγία Σοφία, το όνειρο των γενεών, ως τζαμί όπως αρμοζει τον πορθητή Μωάμεθ , είναι μια μεγάλη πρόκληση ενάντια στην παγκόσμια κηδεμονία", δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Τούρκος Πρόεδρος έπαιξε και με το αντιιμπεριλιστικό κοινό του, όπως συνηθίζει. "Τα σχέδια των ιμπεριαλιστών για τη χώρα μας δεν έλειψαν ποτέ. Τα πιόνια που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτούς τους βρώμικους υπολογισμούς δεν έλειψαν ποτέ, υπηρχαν χθες υπαρχουν και σημερα" ανέφερε χαρακτηριστικά.

