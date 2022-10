Κόσμος

Φιλιππίνες: δεκάδες νεκροί από τις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες

Επιχειρήσεις διάσωσης και ανεύρεσης αγνοουμένων συνεχίζονται μετά τις φονικές πλημμύρες στις Φιλιππίνες.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν από την Πέμπτη τις νότιες Φιλιππίνες αυξήθηκε στους 67, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Νεροποντή λίγο πριν από την άφιξη στην περιοχή μιας τροπικής καταγίδας είχε αποτέλεσμα πλημμύρες και κατολισθήσεις επηρεάζοντας αρκετούς δήμους στην επαρχία Μαγκιντανάο, δήλωσε τηλεφωνικώς ο Ναγκίμπ Σιναρίμπο, υπουργός Εσωτερικών της Αυτόνομης Επαρχίας Μπανγκσαμόρο στο Μιντανάο. Ο Σιναρίμπο είπε πως συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης για ανθρώπους που αγνοούνται.

Ορμητικά νερά μπήκαν σε σπίτια σε πολλές πόλεις και χωριά στο νησί Μιντανάο, μεταφέροντας δέντρα, πέτρες και λάσπη στο πέρασμά τους, κυρίως στη φτωχή περιοχή του Κοταμπάτο, μιας πόλης 300.000 κατοίκων.

Ο στρατός ανέπτυξε φορτηγά για να σώσει εγκλωβισμένους κατοίκους στο Κοταμπάτο και σε άλλες οκτώ κοντινές πόλεις, δήλωσε ο περιφερειακός αρχηγός της Πολιτικής Προστασίας, Νασρούλα Ιμάμ.

«Είναι σοκαριστικό να βλέπεις δήμους που δεν είχαν ποτέ πλημμυρίσει να πλήττονται», ανέφερε ο Ιμάμ, προσθέτοντας ότι ορισμένες οικογένειες παρασύρθηκαν από τις πλημμύρες.

Οι διασώστες βρήκαν 27 πτώματα στην τοποθεσία Ντατού Οντίν Σινσουάτ, συμπεριλαμβανομένων 11 επιπλέον θυμάτων που βρέθηκαν σε ένα χωριό θαμμένα στη λάσπη.

Δέκα πτώματα εντοπίστηκαν στο Ντατού Μπλα Σινσουάτ και πέντε στο Ούπι, σύμφωνα με τον Σιναρίμπο, σημειώνοντας ότι πολλοί άνθρωποι σώθηκαν σκαρφαλώνοντας στις στέγες των σπιτιών τους.

