Τζέρι Λι Λιούις: Πέθανε ο θρύλος του ροκ εν ρολ

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου του θρύλου της ροκ εν ρολ και το μήνυμά του λίγο πριν το θάνατό του.

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Τζέρι Λι Λιούις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Η ανακοίνωση του Ζακ Φάρνουμ έγινε δύο μέρες αφού είχαν διαψευστεί τα δημοσιεύματα περί θανάτου του.

«Η έβδομη σύζυγός του ήταν στο πλευρό του όταν κατέληξε, στο σπίτι του στο Μισισιπί. Τις τελευταίες ημέρες της είχε πει ότι καλωσόριζε τη μετά θάνατον ζωή και πως δεν φοβόταν», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ταλαιπωρήθηκε από διάφορες ασθένειες και τραυματισμούς. Είχε κακοποιήσει το σώμα του τόσο ως νέος, που είχε ελάχιστες πιθανότητες να φτάσει στη μέση ηλικία, πόσο μάλλον στα γεράματα» σύμφωνα με τον Ζακ Φάρνουμ.

