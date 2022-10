Κοινωνία

Νέα Ερυθραία: μαχαίρωσαν άνδρα μπροστά από καντίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας συνελήφθη. Ποια η κατάσταση της υγείας του άνδρα που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

Πανικός προκλήθηκε στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, μετά από αιματηρή επίθεση με μαχαίρι.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, θύμα της επίθεσης είναι ένας άνδρας 58 ετών, που τον μαχαίρωσαν μπροστά σε κατάστημα της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, στις 4:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην οδό Ερυθραίας, μπροστά σε μία καντίνα, τραυμάτισαν με μαχαίρι τον 58χρονο, ο οποίος, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί ήδη έχουν συλλάβει έναν δεκαεννιάχρονο για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναζητούν έναν εικοσιεξάχρονο ως δράστη της απόπειρας

Ειδήσεις σήμερα:

Νεϊμάρ: ανατροπή στη δικαστική του υπόθεση

Ρόδος - καταγγελία: καθηγητής ασελγούσε σε παιδί... μέσα στο σπίτι του

Καλλιθέα: Τον σκότωσε με μπουνιά