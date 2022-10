Πολιτική

28η Οκτωβρίου - Ελληνοτουρκικά: Υπερπτήσεις από τουρκικά μαχητικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραβιάσεις και μια εμπλοκή ανήμερα της εθνικής μας επετείου.

Ακόμη και ανήμερα της εθνικής μας επετείου, για την 28η Οκτωβρίου, οι Τούρκοι δε σταμάτησαν την προκλητική συμπεριφορά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, πέντε τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά 14 παραβιάσεις στο βορειοανατολικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 πέταξαν πάνω από τον εθνικό εναέριο χώρο και προχώρησαν σε 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών, ενώ στις παραβιάσεις συμμετείχαν και τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα μαχητικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή. Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεϊμάρ: ανατροπή στη δικαστική του υπόθεση

Νέα Ερυθραία: μαχαίρωσαν άνδρα μπροστά από καντίνα

Καλλιθέα: Τον σκότωσε με μπουνιά