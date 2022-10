Ιράν: Νεκρός στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις (βίντεο)

Αιματηρές οι διαδηλώσεις που εξαπλώνονται πλέον στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

(εικόνα αρχείου)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πυρά «άγνωστης προέλευσης» και άλλοι 14, μεταξύ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια «ταραχών» που ξέσπασαν σήμερα στην πόλη Ζαχεντάν, μια πόλη στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ως αποτέλεσμα των σημερινών ταραχών στο Ζαχεντάν, ένας πολίτης έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα πυροβολισμών άγνωστης προέλευσης και 14 άτομα, μεταξύ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, τραυματίστηκαν», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Irna, επικαλούμενο το Συμβούλιο Ασφαλείας της επαρχίας.

Νωρίτερα η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), ανέφερε ότι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν σήμερα εναντίον διαδηλωτών στην Ζαχεντάν, έναν μήνα μετά τις ταραχές που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στην πόλη αυτή.

«Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας κατέστειλαν τη διαδήλωση και πυροβόλησαν το πλήθος» που συγκεντρώθηκε μετά τη προσευχή της Παρασκευής στη Ζαχεντάν, έγραψε στο Twitter η HRANA.

