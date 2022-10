Κοινωνία

Νέα Ερυθραία - επίθεση με μαχαίρι: σε κρίσιμη κατάσταση ο επιχειρηματίας

Ο δράστης κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές στον 58χρονο επιχειρηματία. Σε σοβαρή κατάσταστη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο άτυχος άνδρας.

Ένας 58χρονος επιχειρηματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έπειτα από μαχαιριές που δέχθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από 26χρονο, κατά τη διάρκεια συμπλοκής με δύο νεαρούς έξω από καντίνα, στις 4:30 τα ξημερώματα, στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία της συμπλοκής φέρεται να ήταν η προτεραιότητα στην ουρά για την καντίνα. Ο φερόμενος ως δράστης μαχαίρωσε αρκετές φορές τον επιχειρηματία και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή μαζί με τον 19χρονο φίλο του. Ο τελευταίος συνελήφθη, ενώ αναζητείται ο 26χρονος.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ο 26χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς.

