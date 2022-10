Κοινωνία

Υπουργείο Παιδείας: “καμία καταγγελία” για ρατσιστική αντιμετώπιση μαθητή από διευθυντή

Σύμφωνα με όσα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, διευθυντής σχολείου φέρεται να ζήτησε λεφτά από γονείς μεταναστών για το στεφάνι που θα κατέθετε το παιδί τους.

Στην άμεση διερεύνηση περιστατικού που αναφέρθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με φερόμενη ρατσιστική αντιμετώπιση μαθητή από διευθυντή σχολείου προέβη το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αλεξάνδρου Κόπτση.

«Σχετικά με φερόμενη ρατσιστική αντιμετώπιση μαθητή από διευθυντή σχολείου στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, το υπουργείο Παιδείας προέβη άμεσα στη διερεύνηση του αναφερόμενου περιστατικού αλλά δεν εντοπίστηκε καμία σχετική αναφορά ή καταγγελία», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι υπήρξε επικοινωνία με τον αναφέροντα το περιστατικό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν δόθηκε «ουδεμία πληροφορία για περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού».

«Εφόσον δοθεί οποιοδήποτε συγκεκριμένο στοιχείο για την εν λόγω αναφορά, θα κινηθούν αμέσως όλες οι διαδικασίες», τονίζεται.

«Το υπουργείο Παιδείας αγωνίζεται καθημερινά για ένα σχολείο συμπεριληπτικό, το οποίο παρέχει σε όλες και όλους ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τη φερόμενη καταγγελία, ο διευθυντής του σχολείου ζήτησε χρήματα από τους μετανάστες γονείς παιδιού, ώστε εκείνο να καταθέσει στεφάνι λόγω της εθνικής εορτής.

