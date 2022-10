Κόσμος

Ιταλία - Μελόνι: μπορείτε να με αποκαλείτε όπως θέλετε

Τη δική της απάντηση μέσα από ανάρτηση στα social media, έδωσε η πρώτη Ιταλίδα Πρωθυπουργός, μετά από τον "χαμό" που έχει πλοκληθεί σχετικά με το πώς θα την αποκαλούν.

Η νέα Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρθηκε μέσω Facebook στις υποδείξεις που δόθηκαν από τον γενικό γραμματέα της ιταλικής προεδρίας της κυβέρνησης, Κάρλο Νεοντάτο. Με τις υποδείξεις αυτές, ο Ντεοντάτο ζήτησε από τα διάφορα υπουργεία να αναφέρονται στην Μελόνι ως «τον κύριο Ιταλό πρωθυπουργό» ή «τον Ιταλό πρωθυπουργό».

Μετά από την έκπληξη που προκλήθηκε, και αρκετά σχόλια μέσων ενημέρωσης, η νέα επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης έγραψε στο διαδίκτυο:

«Διαβάζω ότι το κύριο θέμα συζήτησης, σήμερα, αφορά εσωτερικές γραφειοκρατικές εγκυκλίους, ενδεχομένως λανθασμένες, που αφορούν το μεγάλο θέμα του πώς πρέπει να αποκαλείται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός. Συνεχίστε. Εγώ ασχολούμαι με λογαριασμούς των νοικοκυριών, φόρους, εργασία, βεβαιότητα ότι θα εκτίονται οι ποινές και με τον προϋπολογισμό. Σε ό,τι με αφορά, μπορείτε να με αποκαλείτε όπως θέλετε, και Τζόρτζια».

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως σε γραπτή του οδηγία προς τα διάφορα υπουργεία, ο νέος γενικός γραμματέας της προεδρίας της ιταλικής κυβέρνησης, Κάρλο Ντεοντάτο, υπογράμμισε ότι στα επίσημα έγγραφα η Τζόρτζια Μελόνι θα πρέπει να αποκαλείται, στο εξής, "ο κύριος πρωθυπουργός".

Η σύσταση αυτή προκάλεσε έκπληξη και ποικίλα σχόλια στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ένα μέρος των αναλυτών υπέθεσε ότι θα μπορούσε να πρόκειται για "fake news".

Ήδη τις προηγούμενες ημέρες, πάντως, το γραφείο τύπου της Ιταλίδας πρωθυπουργού έστειλε ανακοινώσεις στις οποίες γινόταν αναφορά στον "πρωθυπουργό Μελόνι".

Σημειώνεται ότι το συνδικάτο των δημοσιογράφων της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, σε ανακοίνωσή του, κατέστησε σαφές ότι ο κάθε δημοσιογράφος θα πρέπει, με απόλυτη ελευθερία, να συνεχίσει να επιλέγει αν θέλει να αναφέρεται στην Μελόνι ως "την πρωθυπουργό " ή "τον πρωθυπουργό" της Ιταλίας.

Τελικά, ο Ντεοντάτο αποσαφήνισε ότι η επιθυμία της Μελόνι είναι να την αποκαλούν: "ο Ιταλός πρωθυπουργός" και όχι όπως θα προέβλεπε το πρωτόκολλο "ο κύριος Ιταλός πρωθυπουργός".

