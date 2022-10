Τεχνολογία - Επιστήμη

Περού: Δεκατέσσερις σεισμοί σε διάστημα 18 ωρών

Έντονη ανησυχία επικρατεί στο Περού, καθώς μέσα σε 18 ώρες καταγράφηκαν συνολικά 14 σημαντικοί σεισμοί, με τον ισχυρότερο όλων να είναι μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 111 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Ίκα και 400 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Λίμα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε σε 26 χιλιόμετρα, ανέφερε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας (IGP).

Οι μετρήσεις του Ινστιτούτου Γεωφυσικής του Περού για την έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 86-111 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Ίκα και εστιακό βάθος 10-28 χιλιομέτρων:

04:11 (τοπική ώρα) – Σεισμός 5,1 βαθμών

04:16 (τοπική ώρα) – Σεισμός 4,6 βαθμών

05:56 (τοπική ώρα) – Σεισμός 4,5 βαθμών

07:19 (τοπική ώρα) – Σεισμός 4,1 βαθμών

09:21 (τοπική ώρα) – Σεισμός 5 βαθμών

13:52 (τοπική ώρα) – Σεισμός 4 βαθμών

14:16 (τοπική ώρα) – Σεισμός 4,4 βαθμών

14:19 (τοπική ώρα) – Σεισμός 4,9 βαθμών

15:22 (τοπική ώρα) – Σεισμός 5,9 βαθμών (ο ισχυρότερος μέχρι τώρα)

17:48 (τοπική ώρα) – Σεισμός 4,1 βαθμών

17:52 (τοπική ώρα) – Σεισμός 5,6 βαθμών

18:35 (τοπική ώρα) – Σεισμός 5,2 βαθμών

19:09 (τοπική ώρα) – Σεισμός 5,8 βαθμών

19:39 (τοπική ώρα) – Σεισμός 4,5 βαθμών

Σύμφωνα με το IGP, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η σεισμική δραστηριότητα είναι έντονη λόγω της μετακίνησης των τεκτονικών πλακών.

Στις 15 Αυγούστου 2007, σεισμός μεγέθους 7,9 βαθμών είχε συγκλονίσει τις παράκτιες περιοχές στο κεντρικό Περού, προκαλώντας τον θάνατο 595 ανθρώπων.

