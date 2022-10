Κόσμος

Ισημερινός: Ποτά μπόμπες σκότωσαν 12 ανθρώπους

Συνολικά 52 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν. Οι 20 σε κηδεία στο Σάντο Ντομίνγκο

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την περασμένη Τρίτη στον Ισημερινό λόγω κατανάλωσης νοθευμένων αλκοολούχων ποτών, ανακοίνωσε την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Επτά θύματα, ηλικίας 25-56 ετών, αναφέρθηκαν στην επαρχία Σάντο Ντομίνγκο ντε λος Τσάτσιλας (δυτικά). Πέντε θύματα, ηλικίας 42-65 ετών, αναφέρθηκαν στην επαρχία Εσμεράλδας (βορειοδυτικά).

Συνολικά 52 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν από την κατανάλωση ποτών που περιείχαν μεθυλική αλκοόλη (ή μεθανόλη) σε αυτές τις δύο περιοχές. Μεταξύ αυτών είναι 20 συμμετέχοντες σε κηδεία στο Σάντο Ντομίνγκο.

Οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 50.000 λίτρα νοθευμένου αλκοόλ σε επιχειρήσεις που διεξήγαγαν σχετικά με τα αναφερόμενα κρούσματα δηλητηρίασης.

«Ανεύθυνοι έχουν διακινήσει παράνομα αλκοολούχα ποτά», δήλωσε ο υπουργός Υγείας του Ισημερινού Χοσέ Ρουάλες σε ραδιοφωνικό σταθμό, προειδοποιώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ αμφιβόλου προελεύσεως και ζητώντας από όσους εκδηλώνουν συμπτώματα δηλητηρίασης από μεθυλική αλκοόλη να αναζητούν αμέσως ιατρική βοήθεια.

Η δηλητηρίαση από μεθανόλη μπορεί να προκαλέσει εμετούς, σπασμούς, τύφλωση και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο.

