Κόσμος

Φονική καταιγίδα στις Φιλιππίνες (βίντεο)

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ανέσυραν δεκάδες πτώματα από τα λασπόνερα, αφού η τροπική καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την τροπική καταιγίδα Νάλγκε που προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό συμβούλιο διαχείρισης καταστροφών.

Η επαρχία Μαγκουϊντανάο των Φιλιππινών αριθμεί τα περισσότερα θύματα (67), ενώ δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο Σουλτάν Κουνταράτ, άλλοι δύο στο Νότιο Κοταμπάτο και ένας στην περιοχή Βισάγιας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του NDRRMC Μπερνάρντο Ραφαελίτο Αλεχάνδρο στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM.

Συμπλήρωσε ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν και η τύχη 14 αγνοείται.

DISASTER RESPONSE OPERATION | Troops of the 37th Infantry Battalion rescue residents of Sitio Tipudos, Barangay Salaman, Lebak, Sultan Kudarat affected by a flash flood brought by Tropical Cyclone Paeng in parts of Mindanao and Visayas on Friday, October 28. #AFPyoucanTRUST pic.twitter.com/yO6sTSNAda — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) October 28, 2022

Συνοδευόμενη από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 95 χλμ/ώρα (και ριπές έως και 160 χλμ/ώρα), η τροπική καταιγίδα Νάλγκε άρχισε να πλήττει το Σάββατο την ανατολική επαρχία Καταντουάνες.

Αναμένεται να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας καθώς θα διασχίζει τη νήσο Λουζόν κατευθυνόμενη προς τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

TINGNAN: Binuksan ng @coastguardph District Bicol ang headquarters nito para magsibling evacuation center ng humigit-kumulang 150 residente na nakatira malapit sa dagat sa Barangay Rawis, Legazpi City, Albay, kahapon, ika-28 ng Oktubre 2022. pic.twitter.com/WUWddegwoc — Philippine Coast Guard (@coastguardph) October 28, 2022

Χθες Παρασκευή, οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ανέσυραν δεκάδες πτώματα από τα λασπόνερα, αφού η τροπική καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Κατά μέσο όρο, οι Φιλιππίνες πλήττονται κάθε χρόνο από 20 τροπικές καταιγίδες.