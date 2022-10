Κοινωνία

Νέα Ερυθραία - Επίθεση με μαχαίρι: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο επιχειρηματίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη τοτυ 26χρονου που μαχαίρωσε 15 φορές τον επιχειρηματία.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο γνωστός επιχειρηματίας έπειτα από 15 μαχαιριές που δέχθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια συμπλοκής με δύο νεαρούς έξω από καντίνα, στις 4:30 τα ξημερώματα, στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με σοβαρά τραύματα στο πόδι, στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 26χρονου που φέρεται να μαχαίρωσε τον 58χρονο επιχειρηματία. Την ίδια ώρα, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 19χρονος, που κατηγορείται για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριά σωματική βλάβη.

Συνολικά στο επεισόδιο συμμετείχαν έξι άτομα, ενώ ο 19χρονος συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική καταιγίδα στις Φιλιππίνες (βίντεο)

Ευρυτανία: Νεκρός ο αγνοούμενος αστυνομικός

Ισημερινός: Ποτά μπόμπες σκότωσαν 12 ανθρώπους