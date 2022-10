Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό: Απολογείται η 38χρονη (βίντεο)

Το κατώφλι της ανακρίτριας Ηρακλείο περνάει σήμερα η 38χρονη που έριξε καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγό της τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Τι θα υποστηρίξει.

Η 38χρονη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την περασμένη Τετάρτη.

Η 38χρονη, εναντίον της οποίας ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε συνεντεύξεις της σε μέσα ενημέρωσης, έχει ομολογήσει την πράξη της λέγοντας πως «θόλωσα και του έριξα το μπουκαλάκι με το καυστικό υγρό» επειδή όπως ανέφερε πως ήταν θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς τόσο από τον 36χρονο όσο και από τον αδερφό του.

Μάλιστα, αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές ότι δέχεται απειλές για την ζωή της ενώ θα παραδώσει ηχογραφημένες συνομιλίες και θα ζητήσει την προστασία τους.

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος του θύματος, με δηλώσεις του στον ΑNT1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", η γυναίκα παρήγγειλε πέντε μέρες πριν το υγρό και τόνισε ότι το χρησιμοποίησε την ώρα που κοιμόταν το θύμα.

«Το αγόρασε και το παρέλαβε στο Γεώργιος Σταυρακάκης. Το παρήγγειλε στις 19, το παρέλαβε 21 και στις 22 το χρησιμοποίησε», πρόσθεσε ο κ. Κούγιας.

«Δεν γνωρίζω την προσωπικότητά της» είπε για την 38χρονη o κ. Κούγιας ενώ για την κατάσταση της υγείας του 38χρονου ανέφερε ότι δεν είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα από τα χειρουργεία στα οποία έχει υποβληθεί, ενώ λίγο έλλειψε όπως είπε να χάσει τη ζωή του το θύμα: «Το μάτι έχει χαθεί, έχει χαθεί το μισό του πρόσωπο. Εάν ήταν λίγο παρακάτω κι έφτανε στην καρωτίδα θα είχε πεθάνει ο άνθρωπος αυτός. Είναι σακατεμένος. Τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά, αν ''κερδίσει'' κάτι θα είναι μέρος της ορασεώς του. Έχει κάνει μόνο 10 εγχειρήσεις για το μάτι του».

πηγή: neakriti.gr, cretapost.gr

