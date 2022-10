Οικονομία

Οριζόντια μείωση δημοτικών τελών στην Αθήνα

Οριζόντια μείωση δημοτικών τελών κατά 5% προανήγγειλε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κ. Μπακογιάννης.

Για μείωση δημοτικών τελών στον δήμο της Αθήνας κατά 5% έκανε λόγο ο δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης, τονίζοντας ότι θα κάνει την σχετική εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας (31/11).

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ.Μπακογιάννης, «τη Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο θα εισηγηθώ τη μεγαλύτερη μείωση των δημοτικών τελών τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, κατά 5%».

Η μείωση θα είναι οριζόντια για όλους τους Αθηναίους, όπως είπε και σημείωσε: «Όλα ακριβαίνουν, εμείς στο δήμο πρέπει να ανακουφίσουμε και να στηρίξουμε τους πολίτες. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος». Μάλιστα, διευκρίνισε ότι θα υπάρξουν και δόσεις.

Ο δήμαρχος Αθηναίων πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα με τη μείωση των τελών, θα συνεχίσουν τα έργα για την αναβάθμιση της πόλης. «Ο προϋπολογισμός θα ξεπεράσει για πρώτη φορά το 1 δισ. ευρώ. Έχουμε καταφέρει να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκά χρήματα, κάτι που μας επιτρέπει να κάνουμε όλα τα έργα στις γειτονιές και στο κέντρο της πόλης» όπως είπε.

Ο κ. Μπακογιάννης πρόσθεσε ότι στόχος είναι να πειστούν οι νέοι να επιστρέψουν στην Αθήνα. «Αυτό το διάστημα δουλεύουμε με τις παιδικές χαρές, τα πάρκα, όλα τα γήπεδα της πόλης, θα αρχίσουμε από τη Δευτέρα την αντικατάσταση όλων των φωτιστικών της πόλης, είναι 45.500, με led» σημείωσε.

Θέλουμε να αλλάξουμε την ποιότητα ζωής, να τη βελτιώσουμε για να προσελκύσουμε τους νέους γονείς να γυρίσουν στις γειτονιές της Αθήνας, είπε χαρακτηριστικά.

