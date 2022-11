Μουσείο “Μαρία Κάλλας” στην Αθήνα - Έκθεση με πολύτιμα κειμήλια της ντίβας

Πολιτισμός

Η Μαρία Κάλλας επιστρέφει στην Αθήνα που αγάπησε.

La Divina. Η Θεϊκή. Έτσι «βάφτισαν» την Μαρία Κάλλας τα εκατομμύρια των πιστών φίλων και θαυμαστών της, σε ολόκληρο τον πλανήτη και τη χρονιά που έρχεται, το 2023, συμπληρώνονται ακριβώς 100 χρόνια από τη γέννησή της.



Το σχολικό λεύκωμα της μικρής Μαρίας, που αργότερα, έμελε να μαγέψει την οικουμένη, όχι μόνο με τις ερμηνείες της, αλλά και με τις υποκριτικές της ικανότητες, θα είναι ένα από τα πολύτιμα κειμήλια του Μουσείου «Μαρία Κάλλας», που ανοίγει τις πόρτες του το ερχόμενο καλοκαίρι, στην καρδιά της Αθήνας.



Εντυπωσιακά φορέματα και μοναδικά αξεσουάρ από τη σκηνή και τη ζωή της, βιβλία και παρτιτούρες με σημειώσεις της, φωτογραφίες και προσωπογραφίες της, εννέα τιμητικά μετάλλια και δίπλωμα του 1961 από τον Δήμο Αθηναίων και πολλά άλλα σπάνια ιστορικά αντικείμενα, θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν, όσοι επισκεφτούν το Μουσείο, στο πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο της οδού Μητροπόλεως 44.



Τα αντικείμενα αυτά αποτελούν μια ξεχωριστή δωρεά, από το ζεύγος Κωνσταντίνου και Βικτωρίας Πυλαρινού και την προσωπική τους συλλογή, μια συλλογή αφιερωμένη στο Δήμο Αθηναίων και όσους αγάπησαν την θρυλική ιέρεια της όπερας και τις αξεπέραστες ερμηνείες της.



«Η Αθήνα είχε ένα μεγάλο χρέος προς τη θρυλική Μαρία Κάλλας. Και αυτό, το εκπληρώνουμε το 2023 που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή της, ανοίγοντας τις πόρτες σε ένα Μουσείο, στην καρδιά της Αθήνας, αφιερωμένο στον μύθο, το ταλέντο και την προσωπικότητά της», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης για να συμπληρώσει: «Ένα από τα ωραιότερα νεοκλασικά κτίρια, στην οδό Μητροπόλεως 44, θα φιλοξενήσει ένα κομμάτι ιστορίας: Προσωπικά αντικείμενα που χρησιμοποιούσε η μεγάλη Ελληνίδα σοπράνο στη σκηνή και στη ζωή, φωτογραφίες της, παρτιτούρες και σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα θα μάς εισάγουν στον μαγικό κόσμο της ντίβας.

Είμαι ευγνώμων στους δεκάδες δωρητές που εμπλούτισαν τη συλλογή μας, ιδιώτες, καλλιτέχνες και φορείς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Κώστα Πυλαρινό που δώρισε στο Μουσείο μια σπουδαία συλλογή πενήντα ξεχωριστών αντικειμένων της Κάλλας. Με αυτές τις πολύτιμες δωρεές, η εμπειρία όλων μας -Ελλήνων και ξένων επισκεπτών- στο Μουσείο, θα είναι αξέχαστη».





Ο Κώστας Πυλαρινός υπογράμμισε, ότι «η Συλλογή αυτή προστατεύτηκε για 45 χρόνια, με πολύ κόπο, σεβασμό και αγάπη, και σήμερα παραδίδεται στον Δήμο Αθηναίων για να προστεθεί στα εκθέματα του Μουσείου και να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πεισματική προσπάθεια του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη για τη δημιουργία του Μουσείου ήταν το αξιόπιστο κάλεσμα για τη χειρονομία μας αυτή. Η ασφαλής και αξιοπρεπής διαχείριση της συλλογής από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων ήταν ένα πρόσθετο και ουσιαστικό κίνητρο για τη δωρεά μας».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τεχνόπολης, Κωστής Μπιτζάνης, μιλώντας αποκλειστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη σπουδαία αυτή προσπάθεια, επισημαίνει ότι: «Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έχει εδώ και πολλά χρόνια στην κατοχή της αντικείμενα της Μαρίας Κάλλας που αποτελούν τον κορμό των εκθεμάτων και πλαισιώνονται από αντικείμενα δωρητών. Έχει ήδη διαμορφώσει έναν μικρό εκθεσιακό χώρο στο φουαγιέ του Θεάτρου "ΟΛΥΜΠΙΑ", αφιερωμένο σε αυτήν και έχει συγκροτήσει μία ομάδα που ασχολείται επί χρόνια με την προοπτική της δημιουργίας ενός Μουσείου. Η σημερινή δημοτική αρχή έθεσε ως μία από τις προτεραιότητες της την δημιουργία του Μουσείου και η δωρεά 50 αντικειμένων της Μαρίας Κάλλας από την οικογένεια Πυλαρινού προς τον δήμο εμπλουτίζει σημαντικά τη συλλογή που θα εκτεθεί. Εργαζόμαστε όλοι πυρετωδώς για να είναι έτοιμο το Μουσείο το καλοκαίρι του 2023 όπως εξήγγειλε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Το Μουσείο Μαρία Κάλλας θα εγκαινιαστεί στη χρονιά που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή της».





Το κτίριο που θα στεγαστεί το Μουσείο «Μαρία Κάλλας», είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων και η διαμόρφωση του χώρου θα ακολουθεί τις πιο σύγχρονες μουσειολογικές προδιαγραφές. Εκεί, εκτός από τα σπάνια αντικείμενα από τις παραστάσεις και τη ζωή της παγκόσμιας ελληνίδας σοπράνο, θα παρουσιάζεται πολύτιμο ιστορικό υλικό, ηχητικά ντοκουμέντα, σπάνιες ζωντανές ηχογραφήσεις, μοναδική συλλογή δίσκων και προσωπικά αντικείμενα της μεγάλης σοπράνο, ενώ επιπλέον -σύμφωνα και με την τρέχουσα μουσειολογική τάση- θα προσφέρει μια μοναδική βιωματική εμπειρία. Θα είναι το πρώτο Μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο στην οικουμενική Ελληνίδα.



Τα πρώτα αντικείμενα της συλλογής του Μουσείου αποκτήθηκαν από τον Δήμο Αθηναίων το 2000 με τη συμμετοχή του σε διεθνή πλειστηριασμό στο Παρίσι. Στη συνέχεια, η Συλλογή εμπλουτίστηκε με δωρεές αντικειμένων που ανήκαν ή αναφέρονται στη Μαρία Κάλλας και τα οποία ο Δήμος Αθηναίων είχε την τιμή να δεχθεί από πολλούς φορείς και ιδιώτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Εκτός από τη σπουδαία δωρεά Πυλαρινού, ο Δήμος Αθηναίων έχει δεχθεί δωρεές δεκάδων ιδιωτών και φορέων για να εμπλουτιστούν τα εκθέματα του Μουσείου. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής: ΕΛΙΑ (Ελληνικό Λαογραφικό Ιστορικό Αρχείο), Athenaeum, Εθνική Λυρική Σκηνή, Ελληνικό Σύλλογο Μαρία Κάλλας, ΕΛΤΑ, VictoryMedia, τους εκδοτικούς οίκους Αίολος, Ψυχογιός, Έλιξ, Ηλέκτρα, Swarovski, Καστανιώτης, Ανατολικός και Ζαχαρόπουλος, ο Φώτης Παπαθανασίου, η Ελένη Δανιηλίδου Σκουρλή, οι καλλιτέχνες Ναταλία Μελά, Σωτήρης Σόρογκας, Αλέκος Φασιανός, Δημήτρης Μυταράς, Δημήτρης Σκουλάκης, Παναγιώτης Τέτσης, Γιάννης Νίκος, Γιώργος Σταθόπουλος, Πραξιτέλης Τζανουλίνος και τους ΕΡΤ, ΣΚΑΙ, Warner Classics, Teatro alla Scala (Σκάλα του Μιλάνου), Metropolitan Opera, The Dallas Opera House, Αrena di Verona, Teatro la Fenice και τον Cosimo Capanni, καθώς επίσης και για τα μακροχρόνια χρησιδάνεια τους το Ωδείο Αθηνών, Athenaeum, το ΕΛΙΑ (Ελληνικό Λαογραφικό Ιστορικό Αρχείο) και το αρχείο του Νίκου Διομήδη Πετσάλη.



