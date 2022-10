Πολιτική

Ανδρουλάκης: Υπάρχει δίκαιη απάντηση στην ενεργειακή κρίση

Τι προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για μια αποτελεσματική και δίκαιη απάντηση στην ενεργειακή κρίση, σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επικεντρώνει την αντιπολιτευτική του τακτική στα θέματα της ακρίβειας, στην ενέργεια και στην αγορά καθώς και στα θέματα καθημερινότητας του πολίτη, όπως προκύπτει από το άρθρο του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Ο κ. Ανδρουλάκης περιγράφει ένα μοντέλο δίκαιης απάντησης στην ενεργειακή κρίση και επιχειρεί να αποδομήσει την πελατειακή αντίληψη, όπως θεωρεί, υπέρ των υπερκερδών των μεγάλων εταιρειών η οποία διευκολύνεται από τον τρόπο των επιδοτήσεων της κυβέρνησης.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Ενώ τον Σεπτέμβριο η χονδρική τιμή κυμάνθηκε κοντά στα 420 Euro/MWh, η τρίτη πιο ακριβή στην Ευρώπη, οι τιμές των παρόχων χωρίς τις επιδοτήσεις πλησίαζαν τα 800 Euro/MWh, με τη ΔΕΗ να δίνει τον τόνο των υψηλών τιμολογίων. Η διαφορά αυτή μεταξύ κόστους και τιμής πώλησης απέφερε σε ένα μόλις μήνα υπερκέρδη 500 εκατομμύριων ευρώ».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστηρίζει πως οι πάροχοι καθορίζουν αυθαίρετα τις τιμές λιανικής, βάσει της εμπορικής τους πολιτικής και όχι βάσει του κόστους, με το κράτος να επιδοτεί με τεράστια ποσά τα τιμολόγια για να συγκρατεί κάπως τις τιμές.

«Οι επιδοτήσεις τούς τρεις μήνες εφαρμογής του συστήματος μέχρι σήμερα, αγγίζουν τα 4,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων 1,7 δισ. είναι απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, και ένα μεγάλο ποσοστό χρημάτων από Ταμεία που στόχο είχαν να χρηματοδοτήσουν τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών και επενδύσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης δίνονται στις ενεργειακές εταιρείες», ισχυρίζεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Επισημαίνει πώς το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει ταχθεί υπέρ ενός κλιμακωτού και όχι οριζόντιου πλαφόν στη λιανική, ώστε οι πιο ευάλωτοι πολίτες και επιχειρήσεις να είναι προστατευμένοι. Το μέτρο αυτό, διαφανές και χωρίς διαμεσολάβηση, περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη από τον Φεβρουάριο και επιμερίζει δίκαια το κόστος μεταξύ κράτους, παραγωγών και καταναλωτών, χωρίς να δημιουργεί υπερκέρδη σε λίγους εις βάρος των πολλών. Επιπλέον το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει ζητήσει την φορολόγηση των υπερκερδών, πέρα από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, στους παρόχους αλλά και στις εταιρείες εμπορίας, διύλισης και μεταφοράς ορυκτών καυσίμων, όπως είναι τα διυλιστήρια και οι έμποροι Φυσικού Αερίου.

«Υπάρχει μία αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στις κοστοβόρες και άδικες πολιτικές της Κυβέρνησης που βασίζονται σε ένα δημοσιονομικό λαϊκισμό με ορίζοντα τις επόμενες εθνικές εκλογές», καταλήγει ο κ. Ανδρουλάκης.

