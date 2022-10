Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό: Προφυλακίστηκε η 38χρονη

Στη φυλακή η 34χρονη για την επίθεση με καυστικό υγρό. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία της.

Ομόφωνα ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή της, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο συνήγορός της, Απόστολος Λύτρας σε δηλώσεις του πριν από λίγο

Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, η 38χρονη υποστήριξε στην απολογία της ότι πριν την επίθεση στον πρώην σύζυγο της βιάστηκε από τον ίδιο.

Του το πέταξε για να αμυνθεί, είπε και πρόσθεσε ότι πρόκειται για υγρό που είχε παραγγείλει «ως καθαριστικό» και μάλιστα προσκόμισε και έγγραφα για το είδος του υγρού.

