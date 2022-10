Κόσμος

Η Ρωσία κατηγορεί τη Βρετανία για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream

Οι ΗΠΑ αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη. Τι υποστηρίζει η Μόσχα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε σήμερα ότι μέλη μιας μονάδας του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας ανατίναξαν τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Θάλασσα της Βαλτικής, κατηγορώντας ευθέως ένα μέλος του ΝΑΤΟ για δολιοφθορά σε ρωσικές υποδομές κρίσιμης σημασίας.

Το υπουργείο δεν παρουσίασε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτόν.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αντιπρόσωποι αυτής της μονάδας του Βρετανικού (Βασιλικού) Ναυτικού συμμετείχαν στον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας τρομοκρατικής επίθεσης στη Βαλτική Θάλασσα στις 26 Σεπτεμβρίου φέτος, ανατινάζοντας τους αγωγούς αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Ταυτόχρονα, η Μόσχα κατηγόρησε τη Βρετανία ότι προετοίμασε τη σημερινή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, στον κόλπο της Σεβαστούπολης και ότι εκπαίδευσε το ουκρανικό προσωπικό που τα χειριζόταν.

«Η προετοιμασία αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας και η εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού του 73ου ουκρανικού Κέντρου Ειδικών Ναυτικών Επιχειρήσεων έγιναν από Βρετανούς ειδικούς που εδρεύουν στο Οτσάκοφ, στην περιοχή του Μικολάιφ της Ουκρανίας» ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, από την επίθεση αυτή προκλήθηκαν «μικρές ζημιές» σε ένα πλοίο.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι τα πλοία που στοχοθετήθηκαν συμμετείχαν στην προστασία των νηοπομπών που έχουν αναλάβει την εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών.

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει και στο παρελθόν τη Δύση για τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, στη Βαλτική. Δεν είχε όμως αποδώσει ευθύνες σε κάποια χώρα συγκεκριμένα.

Το Κρεμλίνο έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι οι ισχυρισμοί πως ευθύνεται η Ρωσία για τις ζημιές στους αγωγούς είναι «ανοησίες» και Ρώσοι αξιωματούχοι έλεγαν ότι η Ουάσινγκτον είχε κίνητρο να τους καταστρέψει γιατί θέλει να πουλήσει περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στην Ευρώπη.

Οι ΗΠΑ αρνούνται οποιαδήποτε ανάμιξη.

