Ρωσία: “Πυρά” σε Βρετανία και Ουκρανία για Nord Stream και επιθέσεις στην Κριμαία

Η Μόσχα κατηγόρησε τη Μεγάλη Βρετανία ότι ανατίναξε τους αγωγούς αερίου. Η απάντηση του Λονδίνου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε σήμερα ότι «εκπρόσωποι» μιας μονάδας του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας ανατίναξαν τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Θάλασσα της Βαλτικής.

Το υπουργείο δεν παρουσίασε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτόν.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αντιπρόσωποι αυτής της μονάδας του Βρετανικού (Βασιλικού) Ναυτικού συμμετείχαν στον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας τρομοκρατικής επίθεσης στη Βαλτική Θάλασσα στις 26 Σεπτεμβρίου φέτος, ανατινάζοντας τους αγωγού αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2», αναφέρεται στην ανακοίνωση

Η Βρετανία διέψευσε τους ρωσικούς ισχυρισμούς. χαρακτηρίζοντας τους «ψευδείς ισχυρισμούς σε επική κλίμακα».

«Για να αποσπάσει την προσοχή από τον καταστροφικό χειρισμό της παράνομης εισβολής στην Ουκρανία, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας καταφεύγει στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών επικής κλίμακας», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου σε ανάρτηση στο Twitter.

«Αυτή η τελευταία επινοημένη ιστορία λέει περισσότερα για τις διαφωνίες εντός της ρωσικής κυβέρνησης παρά για τη Δύση», πρόσθεσε.

Κατηγορίες της Μόσχας για επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατηγόρησαν σήμερα την Ουκρανία και τη Βρετανία για τη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, στην Κριμαία.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, από την επίθεση αυτή προκλήθηκαν «μικρές ζημιές» σε ένα πλοίο.

«Η προετοιμασία αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας και η εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού του 73ου ουκρανικού Κέντρου Ειδικών Ναυτικών Επιχειρήσεων έγιναν από Βρετανούς ειδικούς που εδρεύουν στο Οτσάκοφ, στην περιοχή του Μικολάιφ της Ουκρανίας» ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι τα πλοία που στοχοθετήθηκαν συμμετείχαν στην προστασία των νηοπομπών που έχουν αναλάβει την εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών.

