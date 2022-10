Καιρός

Καιρός: Με καλό καιρό η επιστροφή των εκδρομέων την Κυριακή

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή αναλυτικά σε όλη την επικράτεια.

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται ο καιρός την Κυριακή. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Το πρωί η ορατότητα στα βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά 7 μποφόρ Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Η μέγιστη θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6, στα ανατολικά το πρωί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί το πρωί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και το πρωί στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και το πρωί στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια το πρωί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Η μέγιστη τιμή της θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 21 με 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 23 με 25 και στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

