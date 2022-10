Κοινωνία

Γιάννης Μάρκου – Μάρτυρας της επίθεσης: “Όλα έγιναν πολύ γρήγορα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτόπτης μάρτυρας του αιματηρού περιστατικού περιγράφει όσα είδε. Τι ισχυρίζεται ο 19χρονος συλληφθείς.

Ρεπορτάζ: Μανώλης Ασαριώτης, Νίκος Τσιλιπουνιδάκης

Σε κατάστημα γρήγορου φαγητού, στην οδό Ερυθραίας, λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου ο επιχειρηματίας Γιάννης Μάρκου. Λίγο μετά τις τέσσερις ο 58χρονος με την παρέα του περίμεναν στην ουρά για να ψωνίσουν. Δευτερόλεπτα αργότερα ο επιχειρηματίας έπεσε αιμόφυρτος.

«Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Ξεκίνησε μία λεκτική αντιπαράθεση γιατί ο δράστης πήγε να προπορευτεί στη σειρά. Μετά έγινε αυτό που έγινε, χωρίς να προλάβουμε να το σταματήσουμε. Εγώ δεν τον ήξερα τον δράστη. Ούτε ο Γιάννης φάνηκε να τον γνωρίζει. Το μαχαίρι το είχε μαζί του. Πιστεύω ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ», περιγράφει φίλος του θύματος και αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα από το μαχαίρι στα πόδια, την κοιλιακή χώρα και τα χέρια, σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Υπεβλήθη σε χειρουργείο και εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς ένας 26χρονος, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για άτομο γνώριμο στις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστειών και όπλων.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 26χρονο στο σπίτι του και σε μέρη, όπου πιθανά θα μπορούσε να έχει κρυφτεί, αλλά δεν τον εντόπισαν.

Πέρασαν χειροπέδες, όμως, σε έναν 19χρονο φίλο του, με τον οποίο ήταν μαζί τα ξημερώματα τής Παρασκευής. Τον κατηγορούν ως συνεργό του.

«Εγώ δεν συμμετείχα στη συμπλοκή. Μόλις ξεκίνησε το περιστατικό, φοβήθηκα και απομακρύνθηκα. Όταν είχα μπει στο αυτοκίνητό μου, και χωρίς να γνωρίζω τι είχε συμβεί, μπήκε ο 26χρονος σε αυτό και μου είπε να φύγουμε», υποστήριξε ο 19χρονος συλληφθείς, ενώ ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Σκαρογιάννης, δηλώνει πως και από τις μαρτυρίες των φίλων του θύματος φαίνεται ξεκάθαρα πως ο εντολέας του δεν συμμετείχε στη συμπλοκή, αλλά μετέφερε τον δράστη.

Ο 19χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία μέχρι το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκπτώσεις: Πότε είναι η Black Friday

Ρόδος - μεταναστευτικό: καταδιώξη και σύλληψη διακινητών (βίντεο)

Παναθηναϊκός: Στον Βόλο για το ιστορικό 10 στα 10