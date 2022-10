Οικονομία

Κικίλιας: ο τουρισμός μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με προϊόντα, γαστρονομία και παράδοση

Τι ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού από την πόλη της Καλαμάτας.

Στην Καλαμάτα βρίσκεται ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος χθες εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση στην παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Σήμερα, συνοδευόμενος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, πραγματοποίησε σύσκεψη στο Επιμελητήριο της πόλης, επίσκεψη στο Εκθετήριο Μεσσηνιακών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας και συνάντηση με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους ξενοδόχους Μεσσηνίας, ενώ συμμετείχε σε εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης με θέμα «Μεσσηνία: Τουριστικός προορισμός όλον τον χρόνο».

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «ο τουρισμός στη χώρα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα προϊόντα της ελληνικής γης, με τη μοναδική ελληνική γαστρονομία και με την παράδοση», επισημαίνοντας πως το 2023 είναι χρονιά δουλειάς και επενδύσεων για την ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού μοντέλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες τουρισμού να ενημερωθούν για τα χρηματοδοτούμενα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) που θα προκηρυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, με στόχο την κατασκευή και ανάπτυξη τουριστικών υποδομών (τουριστικοί λιμένες, λιμενοβραχίονες, καταλύματα, ορειβατικά μονοπάτια, χιονοδρομικά κέντρα, γαστρονομία, έργα για πρόσβαση ΑμεΑ, κ.ά.), οι οποίες θα αναβαθμίσουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν και θα συμβάλλουν καθοριστικά στην προσέλκυση «ποιοτικών ταξιδιωτών», φέρνοντας επιπλέον έσοδα και ενισχύοντας- εκτός από τα δεκάδες τουριστικά επαγγέλματα- τον πρωτογενή τομέα, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το εμπόριο και τη μέση ελληνική οικογένεια.

Αναφορικά με τον τουρισμό στη Μεσσηνία και την πόλη της Καλαμάτας, ο υπουργός εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι παρά τις φετινές φετινές αντιξοότητες η στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού απέδωσε καρπούς και στον νομό Μεσσηνίας, με αποτέλεσμα οι αφίξεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» να ξεπεράσουν ακόμα και τις αντίστοιχες του 2019 (μόνο τον Ιούλιο ήταν +19% σε σύγκριση με το 2019). Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της πόλης, την ανάπτυξη νέων υποδομών και την προβολή των μοναδικών τοπικών προϊόντων (ελιές, λάδι, κρασί κ.ά.) προκειμένου να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο το τουριστικό προϊόν της περιοχής σε όλον τον κόσμο.

