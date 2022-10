Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό – 38χρονη: Θόλωσα και του έριξα το μπουκαλάκι

Τι ισχυρίστηκε η γυναίκα που κρίθηκε προφυλακιστέα για την επίθεση με οξύ στον εν διαστάσει σύζυγό της. Τι λέει η πλευρά του.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Σκυφτή και αμίλητη η 38χρονη κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας του εν διαστάσει συζύγου της, οδηγείται στις φυλακές, αφού με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέα.

«Ισχυρίστηκε ότι την βίασε εκείνο το συγκεκριμένο βράδυ, ότι τη χτύπησε και στην προσπάθειά της να αμυνθεί του πέταξε μία πολύ μικρή ποσότητα από συγκεκριμένο καυστικό υγρό το οποίο το είχε παραγγείλει ως καθαριστικό», δήλωσε ο δικηγόρος της, Απόστολος Λύτρας.

Η γυναίκα οδηγήθηκε το νωρίς το πρωί υπό άκρα μυστικότητα και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου.

Επί 5 ώρες απαντούσε στις ερωτήσεις ανακριτή και εισαγγελέα για όσα έγιναν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου το βράδυ που έριξε το καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η ίδια φέρεται να είπε «θόλωσα και του έριξα το μπουκαλάκι με το καυστικό υγρό», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες όταν ρωτήθηκε για ποιον λόγο κρυβόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα εκείνη φέρεται ότι απάντησε: «Κρυβόμουν γιατί φοβόμουν, δεν μπορούσα να διαχειριστώ την όλη κατάσταση, ήμουν και είμαι σε σοκ».

«Φοβόταν τον ίδιο, φοβόταν τα αδέρφια του, φοβόταν την οικογένειά, δεν είναι η πρώτη φορά το ότι μιλάμε για μία γυναίκα η οποία είναι κακοποιημένη και δεχόταν αυτή την κακοποίηση», είπε ο Απόστολος Λύτρας.

Η κατηγορούμενη φέρεται να κατέθεσε ότι, παρήγγειλε το καυστικό υγρό από το διαδίκτυο. Ότι συναντιόταν πολλές φορές σε ξενοδοχεία με το σύζυγο της μάλιστα στο συγκεκριμένο είχαν πάει 4-5 φορές (καθώς και) ότι μετά το περιστατικό κάλεσε ταξί για να φύγει από το ξενοδοχείο.

Η πλευρά του θύματος αναμένεται να ζητήσει την ποινική δίωξη ακόμα μίας γυναίκας, με το όνομα Στεφανία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, λίγες ώρες πριν του ρίξει το καυστικό υγρό, η 38χρονη κατηγορούμενη του πρότεινε να συναντηθούν ξενοδοχείο με τη δεύτερη γυναίκα.

Η πλευρά του θύματος αναμένεται να ζητήσει την κατάσχεση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και την άρση απορρήτου των επικοινωνιών.

Ο 38χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Θριάσιου νοσοκομείου, με σοβαρότατα τραύματα στο πρόσωπο, το θώρακα και το λαιμό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κινδυνεύει να χάσει και το μάτι του.

