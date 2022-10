Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πότε καταβάλλεται η πρώτη δόση

Πότε θα καταβληθούν οι τρεις δόσεις του επιδόματος θέρμανσης και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Πότε ανοίγει και πότε κλείνει η πλατφόρμα.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Σε τρεις δόσεις αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης στους δικαιούχους. Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα μέσα του επόμενου μήνα.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και τα ποσά για τους δικαιούχους του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Το επίδομα φέτος θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν με την προϋπόθεση τα απαιτούμενα στοιχεία να έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 για τις αγορές που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2023 και η τρίτη δόση θα έχει μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως τις 28 Απριλίου για τις αγορές που θα έχουν τιμολογηθεί έως τις 31 Μαρτίου.

Έως τις 15 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα θέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή των αιτήσεων στους δικαιούχους και η προθεσμία αναμένεται να λήξει στις 15 του Δεκέμβρη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», «είναι μεγάλες οι παραγγελίες που γίνονται».

Τα νοικοκυριά που πέρυσι έλαβαν επίδομα θέρμανσης χρησιμοποιώντας πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, τηλεθέρμανση, καυσόξυλα ή πέλετ, για οικισμούς με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, το ποσό του επιδόματος που θα λάβουν φέτος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ. Οι παλιοί δικαιούχοι που θα χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, θα λάβουν διπλάσιο επίδομα εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα νοικοκυριά που θα υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση φέτος δικαιούνται διπλάσιο επίδομα, με βάση όμως τα εισοδηματικά όρια που ίσχυαν πέρσι δηλαδή έως 14.000 ευρώ για τον άγαμο και 20.000 ευρώ για τον έγγαμο με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

