Αθλητικά

Ιωνικός - Παναιτωλικός: χωρίς νίκη για 10 αγωνιστικές, οι Νικαιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισόπαλο κρίθηκε το σκορ, με πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού στο 30'.

Ούτε τη 10η αγωνιστική της Super League κατάφερε ο Ιωνικός να πανηγυρίσει την παρθενική του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Αν και προηγήθηκαν με γκολ του Μάντζη μόλις στο 6ο λεπτό, οι Νικαιώτες παραχώρησαν ισοπαλία 1-1 στη Νεάπολη στον Παναιτωλικό, ο οποίος ισοφάρισε στο 30΄ με πέναλτι του Καρέλη.

Το αποφασιστικό ξεκίνημα των γηπεδούχων ανταμείφθηκε πολύ νωρίς, καθώς μόλις στο 6ο λεπτό ο Αοσμαν έβγαλε τετ-α-τετ τον Μάντζη και ο τελευταίος δεν έχασε την ευκαιρία, ανοίγοντας το σκορ. Ο Παναιτωλικός έδειξε να συνέρχεται γρήγορα και απείλησε με ισοφάριση, όμως το σουτ του Κολοβού από καλή θέση στο 16΄ ήταν άστοχο, ενώ στο 19΄ ο Χουτεσιώτης εξουδετέρωσε με διπλή προσπάθεια το σουτ του Μόρσεϊ. Τελικά, οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσια από την άσπρη βούλα, με τον Καρέλη να αξιοποιεί στο 30΄ το πέναλτι που καταλογίστηκε, για χέρι του Μύγα.

Στο β΄ μέρος ο Ιωνικός είχε την εδαφική υπεροχή, αλλά ο Παναιτωλικός είχε τις ευκαιρίες, στο 59΄ με δοκάρι του Ντουάρτε και στο 62΄ με μεγάλη επέμβαση του Χουτεσιώτη σε σουτ του Καρέλη. Οι Νικαιώτες είχαν τη δική τους στιγμή στο 79΄, με τον Σεμπά να αστοχεί απελπιστικά από πλεονεκτική θέση, με το 1-1 να παραμένει ως το τέλος και την ομάδα του Δημήτρη Σπανού να αναζητά ακόμη την πρώτη φετινή της νίκη.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Σάκιτς, Ρομαό, Μύγας - Λάρσον

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Σόουζα (46΄ Κάνιας), Τσιγκρίνσκι, Μύγας (86΄ Αντούνες), Ρομαό, Λοβέρα, Σάκιτς, Φαντιγκά, Αοσμαν (55΄ Μεντόσα), Ελευθεριάδης (56΄ Σεμπά), Μάντζης (86΄ Ιωαννίδης)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Στεργιάκης, Αποστολάκης, Λάρσον, Κορνέλιους, Χουχούμης, Μλάντεν, Μάρτενσον (76΄ Φλόρες), Κολοβός (83΄ Νταγκό), Μόρσεϊ (89΄ Σενγκέλια), Ντουάρτε, Καρέλης (89΄ Ζοάο Πέδρο)