Παλαιό Φάληρο: Νέο βίντεο με τον “δράκο” - Θύματα μιλούν στον ΑΝΤ1

Θύμα του «δράκου» του Παλαιού Φαλήρου μιλάει στον ΑΝΤ1. Νέο βίντεο με τον άνδρα με τα τατουάζ που έχει γίνει ο τρόμος στο Φάληρο.

Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη

Οκτώ λεπτά πριν τις 3.00 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Η 24χρονη οδηγός μόλις έχει σταματήσει στο κόκκινο φανάρι. Στο Βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο δράστης, ο «δράκος» του Παλαιού Φαλήρου που έχει σκορπίσει το τρόμο στη περιοχή .

Ο άγνωστος άνδρας πλησιάζει το αυτοκίνητο της, έχει ήδη βάλει στόχο την νεαρή κοπέλα και με γρήγορες κινήσεις μπαίνει στο αμάξι της στο φανάρι της Αγίας Τριάδας.

Ο επίδοξος βιαστής, πρώτα κοιτάει δεξιά και αριστερά, για να σιγουρευτεί ότι δεν υπάρχει κανείς γύρω του, μπαίνει από την πίσω πόρτα στο αυτοκίνητο της 24χρονης με το μαχαίρι στα χέρια, προκαλώντας τον τρόμο στην νεαρή οδηγό

Σε κλάσματα δευτερολέπτου μπαίνει στην καμπίνα επιβατών και κάθεται ακριβώς πίσω από την 24χρονη.

Ο εφιάλτης για την 24χρονη μόλις έχει ξεκινήσει.

«Στις τρεις τα ξημερώματα, ενώ οδηγούσα το αυτοκίνητο της μητέρας μου, σταμάτησα στο φανάρι ώστε να κατευθυνθώ προς τη λεωφόρο Αμφιθέας. Εκείνη την στιγμή χωρίς να το καταλάβω, ένας άγνωστος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο και έκατσε στο κάθισμα πίσω από τη θέση του οδηγού. Με έπιασε από τον γιακά και μου είπε να ξεκινήσω και να στρίψω δεξιά», περιγράφει το θύμα στον ΑΝΤ1.

Η 24χρονη κοπέλα με απαράμιλλο θάρρος και ψύχραιμη αντίδραση σταμάτησε σε ένα καφέ για να ζητήσει βοήθεια.

«Θέλω να πιαστεί σύντομα, όπως όλοι. Είμαι σίγουρη ότι η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη», λέει, προσπαθώντας να συνέλθει από το σοκ της επίθεσης, επισημαίνει πως το πιο σημαντικό είναι να προστατεύσει η κάθε γυναίκα τη ζωή της.

«Νομίζω το σημαντικό που πρέπει να ακουστεί είναι ότι δεν υπάρχει σωστή και λάθος αντίδραση. Το σημαντικό είναι να προστατεύσεις τον εαυτό σου είτε αυτό σημαίνει να αντιδράσεις είτε να μην αντιδράσεις», συμπληρώνει η κοπέλα.

Λίγο αργότερα ο ίδιος δράστης φέρεται να κατάφερε να βιάσει μια 34χρονη που περίμενε σε στάση λεωφορείου για να πάει στη δουλειά της στο Αεροδρόμιο.

«Ήμουν θολωμένη εκείνη την ώρα. Θέλω να μιλήσω αλλά νιώθω ότι κινδυνεύει η ζωή μου μου μέχρι να τον πιάσουν!», λέει η ίδια στον ΑΝΤ1, τονίζοντας πως, θέλει «λίγο χρόνο για να ξεπεράσω αυτό που έγινε».

Οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει μέσα από βίντεο που έχουν συλλέξει από τη περιοχή του να ταυτοποιήσουν τον «Δράκο» και πλέον θεωρείται θέμα χρόνου η σύλληψη του.

