Ιρανή στον ΑΝΤ1: Ήμουν στη φυλακή της Τεχεράνης και δεν ξέρω τι έγινε (βίντεο)

Μία γυναίκα που διώχθηκε από το Ιράν και βρήκε καταφύγιο στον ΑΝΤ1 περιγράφει τι έζησε από το καθεστώς της Τεχεράνης.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Η ζωή της θα μπορούσε να γίνει ταινία. Ένα σημαντικό κεφάλαιο σε αυτή, η περιπέτεια που βίωσε στην Ελλάδα το 2019, οπότε και βρέθηκε κρατούμενη στις φυλακές Διαβατών. Η κυβέρνηση του Ιράν κατηγόρησε την Φαρνάζ προσχηματικά για ναρκωτικά και σε βάρους της εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης τριών ετών και 40 μαστιγώματα.

«Αποφασίσαμε να έρθουμε στην Ευρώπη. Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα σκεφτόμουν να κάνω αίτηση στην υπηρεσία ασύλου και μόλις ξεκίνησα την διαδικασία μου είπαν ότι πρέπει να πάω στην αστυνομία και να μείνω εκεί. Την πρώτη νύχτα που έμεινα μου είπαν ότι έχω κόκκινη κάρτα από την Interpol. Έτσι κατάλαβα…. Έδωσαν το όνομα μου ότι είμαι έμπορος ναρκωτικών για να με συλλάβουν. Ήμουν στη φυλακή για 4 μήνες», λέει στον ΑΝΤ1 η γυναίκα από το Ιράν.

Το Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε το αίτημα έκδοσης του Ιράν. Στο άκουσμα της απόφασης η ανήλικη κόρη της έπεσε στην αγκαλιά της και ξέσπασαν μαζί σε δάκρυα.

«Η δίωξη θεωρήθηκε προσχηματική και δεύτερον σε περίπτωση που θα επιδεχόταν η έκδοση θεωρήθηκε από το δικαστήριο η εντολέας μα θα βίωνε μια απολύτως αναξιοπρεπή για τον άνθρωπο διαδικασία. Σώθηκε η ζωή αυτής και της οικογένειας της», σημειώνει ο δικηγόρος της, Θοδωρής Καραγιάννης.

Η Φαρνάζ είχε βαφτιστεί χριστιανή και το 2009 εντάχθηκε στο επιτελείο του τότε ηγέτη της αντιπολίτευσης στο Ιράν. Συνελήφθη επειδή διαδήλωνε στους δρόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θέση της γυναίκας. Μιλά χωρίς να φαίνεται το πρόσωπο της γιατί φοβάται. Η περιγραφή της στον ΑΝΤ1 για τα όσα βίωσε συγκλονίζει.

«Ήμουν στη φυλακή για 2 μήνες και η οικογένεια μου δεν ήξερε που είμαι. Δεν ξέρω τι έγινε στη φυλακή. Δεν θυμάμαι. Όταν ξύπνησα στο νοσοκομεία. Ήμουν σε κώμα για τρεις ημέρες. Όταν ξύπνησα όλο μου το σώμα ήταν γεμάτο σημάδια. Δεν ξέρω πως έγιναν μου έδωσαν κάποια φάρμακα, μου είπαν οι γιατροί τόσα σημάδια, φυσικά με χτυπήσανε και από το νοσοκομείο με τους ανθρώπους ήταν μαζί μου με βοήθησαν να δραπετεύσω από το νοσοκομείο να πάω στο αεροδρόμιο και έφυγα», περιγράφει η γυναίκα.

Αυτό που ελπίζει είναι το Ιράν να γίνει μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

