Ερντογάν για Ταϊφούν: Ακολουθούν περισσότερα μετά από αυτό

Τι δήλωσε ο Τούκρος Πρόεδρος σχετικά με τον βαλλιστικο πύραυλο Ταϊφούν αλλά και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα παράγει η Τουρκία.

Εν μέσω πολεμικών δηλώσεων από την Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα εγκαίνια του εργοστασίου παραγωγής του τουρκικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου TOGG, τα οποία μονοπωλούν το ενδιαφέρον του τουρκικού Τύπου σήμερα, αναφέρθηκε και στον "Τυφώνα", τον βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσε η Τουρκία λίγα 24ωρα νωρίτερα.

Μιλώντας γενικότερα στην τουρκική βιομηχανία, ο Ερντογάν ανέφερε σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου: "Οταν... αρχισαν να εκτοξεύονται οι πύραυλοι μας Typhoon. Μπήκε αμέσως στην ατζέντα των ελληνικών εφημερίδων και τηλεοράσεων. Και που ειστε ακομα... Ακολουθούν περισσότερα μετά από αυτό."

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων και για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Τουρκίας: «Όταν θα δουν στους δρόμους της Ευρώπης το ηλεκτρικό αυτοκίνητο TOGG, τότε θα πανικοβληθούν. Θα πουν “έρχονται οι τρελοί Τούρκοι”».

